Moja 71-letnia babcia dowiedziała się, że ma chorobę Alzheimera. Przez ostatnie miesiące miała problemy z pamięcią, ale myśleliśmy, że to z powodu wieku. Babcia mieszka z nami, więc przez cały czas będzie otoczona opieką, ale martwimy się z rodzicami, co będzie dalej. Oboje pracują, ja studiuję, a podejrzewam, że z czasem babcia będzie wymagać większej uwagi i opieki. Czy chorobę Alzheimera można już wyleczyć (wciąż powstają nowe leki) czy tylko można zatrzymać postęp choroby? Jakie są objawy Alzheimera poza kłopotami z pamięcią? Olga.

Na pytania Czytelników odpowiada Sławomir Wolniak, lekarz specjalista psychiatra, ordynator Kliniki Wolmed w Dubiu k. Bełchatowa:

Bardzo wiele osób, które dowiedziały się, że u członka ich rodziny zdiagnozowano chorobę Alzheimera, kojarzy ją przede wszystkim z zaburzeniami pamięci. Lista objawów jest niestety dłuższa, bo zawiera też zmiany nastroju, zaburzenia funkcji poznawczych oraz osobowości i zachowania. Często występują zaburzenia koncentracji, kłopoty z wypowiadaniem się, osobie chorej zaczyna brakować odpowiednich słów. Charakterystyczne jest też zmęczenie, a w początkowej fazie pojawiają się też objawy charakterystyczne dla depresji, jak na przykład obniżenie nastroju. W kolejnych etapach dochodzą dezorientacja, zagubienie, lęk, niepokój, a nawet agresja.

Alzheimer jest degeneracyjną chorobą ośrodkowego układu nerwowego, której towarzyszy otępienie. W Polsce na Alzheimera cierpi ok. 250 tysięcy osób. Nie wszyscy w początkowym stadium choroby są prawidłowo diagnozowani. Bardzo często objawy związane z zaburzeniami pamięci u osób starszych są przypisywane podeszłemu wiekowi. Samej choroby nie da się zatrzymać. Natomiast odpowiednie dobranie nowoczesnych leków w różnych fazach choroby oraz odpowiednia terapia mogą znacznie złagodzić jej skutki i przywrócić pacjenta do właściwej sprawności. W przypadku tej choroby o sukcesie leczenia i terapii można mówić wówczas, gdy stan pacjenta się nie pogarsza bądź proces ten uda się spowolnić.

W leczeniu początkowym stosowane są m.in. leki z acetylocholiną, która jest tzw. neuroprzekaźnikiem. Zawierają one substancję chemiczną odpowiedzialną za przekazywanie informacji pomiędzy komórkami mózgu – neuronami. A to przecież warunkuje prawidłowe funkcjonowanie mózgu, czyli zapamiętywanie i uczenie się.

W procesie leczenia osoby z Alzheimerem niezmiernie istotne jest też odpowiednie wsparcie jej opiekunów, którzy potrzebują porady i rzeczowych informacji dotyczących opieki nad chorym. To jest niezmiernie trudne, wymaga wysiłku psychicznego i fizycznego. Z mojej praktyki wiem, że bliscy takiej osoby bardzo często popadają w depresję, żyją w ciągłym stresie. W pewnym momencie sami mogą potrzebować pomocy.

