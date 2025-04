Reklama

Przyczyn powstania rozległych zrogowaceń i pęknięć skóry stóp może być wiele. W celu przywrócenia skórze normalnego wyglądu należy poznać przyczynę jej złego stanu.

Pierwsza warstwa skóry - warstwa rogowa – tworzy naturalną barierę ochronną przeciwko biologicznym, chemicznym, fizycznym i mechanicznym bodźcom. Na stres z zewnątrz skóra reaguje natychmiast. Ucisk i tarcie spowodowane noszeniem niewłaściwego obuwia prowadzą do nadmiernego wzrostu komórek: skóra rogowa pogrubia się. Taka reakcja organizmu może doprowadzić do poważnych dolegliwości.

Modzele

Modzelem określamy ograniczone, o pewnej powierzchni zgrubienie skóry rogowej, powstałe na skutek nadmiernego ucisku. Jeśli się nimi nie zajmiemy, modzele mogą uciskać głęboko w skórze i powodować przez to trudny do zniesienia ból.

Im grubszy modzel, tym mniej elastyczna skóra – a konsekwencją tego jest nieprzyjemne uczucie napięcia. Modzele znajdują się najczęściej na podeszwie stopy, bądź też na jej obrzeżach. Najczęstszą przyczyną ich powstania jest ciasne i źle dopasowane obuwie. Jeśli nieodpowiednie buty będziemy nosili przez kilka lat może dojść nawet do deformacji stopy. Wówczas nie będzie pasował na nią już żaden but – każdy nowo dobierany będzie ocierał. Przyczyną powstawania modzeli mogą być również niewłaściwe „ustawienia” stopy czy też palców, np.: stopa poprzecznie płaska. Skóra stóp diabetyków na skutek ich choroby ma skłonność do przesuszeń i nadmiernego rogowacenie – co natomiast sprzyja powstawaniu modzeli. Nadwaga ma też swój udział w ich tworzeniu się.

Pęknięcia

Pod pojęciem pęknięcia rozumiemy liniowe pęknięcia w skórze, mające długość od kilku milimetrów do centymetrów. W ekstremalnych przypadkach dotknięta tym jest nie tylko martwa warstwa skóry rogowej, ale rysa sięga też do dalszych warstw skóry, do tkanki podskórnej, do mięśni czy nawet do kości. Rozróżniamy wśród tych pęknięć: suche i wilgotne.

Suche rysy powstają przy dziedzicznie uwarunkowanym nadmiernym wzroście skóry rogowej stopy, ale także za przyczyną innych nabytych schorzeń. Zasadniczo w przypadku suchych pęknięć można zauważyć tylko niewielką potliwość. Skóra wysycha, traci elastyczność, i nie jest już tak odporna na pęknięcia. I tak tworzą się rysy, najczęściej na piętach. Pogłębiają się one następnie przez nieuniknione, ciągłe obciążanie. Zaczynają się sączyć i krwawić- każdy krok powoduje niesamowity ból.

Co należy robić przy modzelach i pęknięciach?

