Ostroga piętowa jest to wyrostek kostny zlokalizowany przeważnie pod spodem kości piętowej (ostroga piętowa podeszwowa) lub, rzadziej, z tyłu stopy w okolicy ścięgna Achillesa (ostroga piętowa grzbietowa). Przypadłość powoduje ból pięty. Nasila się on zwykle rano po przebudzeniu. Ostroga może utrudniać chodzenie, bieganie oraz dłuższe stanie.

Nie wiadomo do końca, jaka jest przyczyna powstania tej wady, ale przypuszcza się, że główne czynniki to nadmierne obciążenie stopy, zapalenie powięzi podeszwowej oraz indywidualne predyspozycje (otyłość, płaskostopie, noszenie butów na wysokim obcasie). Powtarzające się urazy mogą powodować gromadzenie się złogów wapnia w okolicy pięty, powodując rozwój ostrogi piętowej.

Podstawą diagnostyki jest badanie RTG stopy.

Niestety brakuje skutecznych metod przyczynowego leczenia ostrogi piętowej. Stosuje się zwykle metody zachowawcze, które łagodzą objawy. Zalecana jest zmiana stylu życia, kontrola masy ciała, specjalne ćwiczenia np. wzmacniające mięśnie łydek. Podawane są leki przeciwzapalne oraz steroidowe. W rzadkich przypadkach chory jest kierowany na operację chirurgiczną.

Liście laurowe mają udowodnione właściwości przeciwzapalne i przeciwbólowe, dlatego teoretycznie mogą pomagać przy ostrogach piętowych. Można je przyjmować w formie miejscowych okładów lub wewnętrznie w postaci herbaty czy wywaru do picia. Tradycyjnie liście laurowe były stosowane m.in. na takie choroby jak reumatyzm, zwyrodnienia kostne, bóle mięśniowe, stłuczenia, skręcenia stawów.

Należy zaznaczyć, że badania naukowe nie potwierdzają skuteczności preparatów na bazie liścia laurowego w leczeniu ostrogi piętowej. Warto jednak wspomnieć o wynikach badania (publikacja w piśmie Proceedings of the International Conference on Nursing and Health Sciences), w którym osoby z dną moczanową i zapaleniem stawów dostawały wywar z liści laurowych. Ta metoda wraz z ciepłymi okładami zmniejszyła ból związany z chorobą. Naukowcy polecali ten sposób jako skuteczną technikę niefarmakologiczną.

Jeśli rozważasz stosowanie naturalnych środków na ostrogę piętową, najlepiej skonsultuj się wcześniej z lekarzem, aby dowiedzieć się, czy ta metoda jest odpowiednia dla ciebie i przede wszystkim, czy jest bezpieczna.

Jeżeli samodzielnie chcesz przekonać się, czy liście laurowe przyniosą poprawę w przypadku bólu spowodowanego ostrogami piętowymi, możesz zastosować tę przyprawę w formie kąpieli dla stóp lub herbaty do picia. Domowe metody nie wyleczą ostrogi, ale mogą złagodzić dolegliwości. Poniżej opisujemy dwa sposoby stosowania liścia laurowego na ten problem ortopedyczny.

Kąpiel stóp w liściach laurowych to jeden z naturalnych babcinych sposobów na ostrogi piętowe.

Możesz też sproszkowane liście laurowe zagotować w niewielkiej ilości wody, aby uzyskać papkę. Następnie taką miksturę po przestudzeniu położyć na gazę, owinąć nią stopy, ochronić bandażem i zostawić na 30 minut. Okłady można zrobić w trakcie odpoczynku, na czas oglądania ulubionego serialu lub filmu.

Bardzo łatwo przygotujesz herbatę z liści laurowych. Taki napój działa przeciwzapalnie i przeciwbólowo, dlatego może zmniejszyć objawy związane z ostrogą piętową.

Dla smaku do herbaty możesz dodać sok z cytryny lub miód.

Stosowanie preparatów z liści laurowych jest bezpieczne dla większości ludzi w ograniczonych ilościach. Kobiety w ciąży i karmiące piersią nie powinny pić herbaty i naparów z liści laurowych, ponieważ nie ma wystarczających danych na temat bezpieczeństwa przyjmowania liścia laurowego w tym okresie. Uważać powinny osoby z cukrzycą, ponieważ liść laurowy może zakłócać kontrolę poziomu cukru we krwi. Liść laurowy ma działanie spowalniające aktywność ośrodkowego układu nerwowego (OUN), dlatego nie powinien być przyjmowany przed operacjami wymagającymi podania leków znieczulających.

Dolegliwości, które powoduje ostroga piętowa, możesz łagodzić poprzez domowe metody:

Lekarz może zalecić stosowanie leków przeciwzapalnych i steroidowych, które zmniejszają ból w momentach jego nasilenia.