Najważniejsze jest to, żeby wyłapać wczesne objawy migreny (np. pobolewania głowy, mroczki, szum w uszach, rozdrażnienie). Jeśli zareagujesz już na tym etapie, „stłumisz” atak jeszcze w zarodku. A to znaczy, że będziesz mogła tego dnia normalnie pracować. Zobacz, co możesz zrobić by uniknąć migreny w pracy!

1. Weź lek

Jeśli ból dopiero narasta, skuteczne mogą okazać się leki przeciwbólowe bez recepty np. zawierające kwas acetylosalicylowy, paracetamol lub ibuprofen. Najszybciej zadziałają te, które mają formę musującą lub kapsułki z płynem w środku. Gdy te nie działają, konieczne mogą być leki na receptę.

2. Połóż kompres

Aby wykonać kojący ból okład wystarczy wilgotny mały ręcznik. To, czy namoczysz go w ciepłej, czy zimnej wodzie, zależy od ciebie. Aby kompres mógł zadziałać, powinnaś go mieć na czole ok. 10 minut (ciepły co jakiś czas zmocz w wodzie).

3. Masuj głowę

Jest na niej kilka punktów, które, odpowiednio uciskane, mogą pomóc pokonać ból. Taki masaż możesz wykonać bez problemu, nawet siedząc przy biurku:

zacznij od masowania kolistymi ruchami punktu między brwiami;

na skroniach kciukiem wykonuj tzw. „ósemki”;

na koniec obejmij masażem całą głowę, wykonując okrężne ruchy (takie, jak w przypadku mycia włosów).

4. Wspomóż się zapachem

Możesz natomiast skropić wonnymi olejkami chusteczkę i wdychać powoli aromat. Albo (jeśli nie będzie to przeszkadzać twoim współpracownikom) wykorzystaj kominek do aromaterapii podgrzewany świeczką lub po prostu świeczkę zapachową. W przypadku migreny wskazane są olejki z:

5. Pamiętaj o piciu!

Bóle głowy nierzadko bywają również efektem odwodnienia organizmu. Często może się nam zdarzyć właśnie w pracy, ponieważ w natłoku zajęć bardzo łatwo zapomnieć o piciu. Jeżeli więc czujesz, że zaczyna ci dokuczać migrena, najpierw sięgnij po wodę mineralną i pij ją małymi łyczkami. Bywa, że za pojawienie się bólu głowy odpowiada też nagłe odstawienie kawy. Wówczas wypicie takiego napoju znacznie poprawia samopoczucie (kofeina ma bowiem właściwości przeciwbólowe).

6. Dotleń organizm

Postój kilka minut przy otwartym oknie. Postaraj się jak najlepiej wykorzystać ten czas – wyprostuj się, spróbuj zrelaksować i oddychaj głęboko (wciągaj powietrze przez nos, wydychaj ustami). Warto również tego dnia nie korzystać już z klimatyzacji, a pracować przy otwartym oknie.

