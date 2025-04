Napięciowy ból głowy to ból pierwotny. Choroba spowodowana stresem. Można i należy z nim walczyć.

Jeśli podejrzewasz, że twój ból głowy związany jest ze stresem, to zapewne jest ból napięciowy. Jeden z 300 opisanych rodzajów bólów głowy. Sprawdź jak z nim walczyć.

Ból napięciowy to jeden z 3 najczęściej występujących bólów głowy. Tak jak migrena oraz klasterowy ból głowy należy do grupy tzw. pierwotnych, tzn. nie jest objawem innej choroby lecz chorobą samą w sobie. Cierpi na nie ok. 15 proc. ludzi na całym świecie, głownie kobiety. Częściej dokucza kobietom. Napięciowe bóle głowy stają się czasami chroniczne i występują tygodniami, miesiącami a nawet latami.

Skąd bierze się ból napięciowy?

Badania wskazują, że mogą go powodować przykurcze i napięcie mięśni karku, czasem twarzy i ramion związane ze stresem. Napięciem związanym np. z nawałem pracy, egzaminami, brakiem snu i przemęczeniem.

Jak objawia się ból napięciowy?

Napięciowy ból głowy ma bardzo wyraźne objawy, które zdecydowanie różnią go od innych rodzajów:

nie jest tak silny, jak np. ból migrenowy

przypomina zaciskającą się na głowie obręcz

jeśli trwa tylko kilka minut, to zazwyczaj powtarza się kilkakrotnie w ciągu doby; może jednak trwać kilka dni bez przerwy

często występuje tylko w obrębie skroni i czoła (choć może obejmować całą głowę, szyję i kark)

bardzo rzadko występują nudności

nigdy nie towarzyszy nadwrażliwość na światło, dźwięk czy zapachy

Jak walczyć z napięciowymi bólami głowy?

Jeśli ból pojawia się rzadko, wystarczy wziąć tabletkę z kofeiną lub środkami rozluźniającymi mięśnie (np. ibuprofenem). Czasami wystarczy jednak usunąć napięcie, które jest źródłem bólu i zażyć lekki preparat uspokajający. Nie wolno za to pić alkoholu, który tylko pozornie rozładowuje napięcie, a może nasilić doznania bólowe.

Warto też w trakcie ataku:

masować kark, głowę i stopy

wcierać w skronie olejek miętowy

zrobić chłodny kompres na czoło

Jeśli jednak występuje często, warto zasięgnąć rady lekarza, który na podstawie naszych obserwacji potwierdzi nasze przypuszczenia i postawi właściwą diagnozę.

W walce z bólami napięciowymi kluczową rolę pełni jednak profilaktyka:

spędzanie dużej ilości czasu na świeżym powietrzu

unikanie stresujących sytuacji i pozytywne myślenie

zażywanie łagodnych leków uspakajających

częste zmiany pozycji w trakcie w trakcie wykonywania monotonnych czynności, np. prasowania regularne zażywanie magnez i wit. B6

rozmawianie z bliskimi o problemach

