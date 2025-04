Instytut Żywności i Żywienia zaleca, aby dzienna ilość mleka i produktów mlecznych w diecie człowieka wynosiła 2-3 porcje (porcja to np. szklanka mleka albo plaster białego sera). Jednak wiele wskazuje na to, że picie mleka choć z jednej strony jest zdrowe, z drugiej może niekorzystnie wpływać na cerę. Badania dowodzą, że jego spożywanie wiąże się z częstszym występowaniem zmian trądzikowych.

Według badań mleko może powodować trądzik. Jego picie u niektórych osób wpływa niekorzystnie na stan skóry, przyczyniając się do zatkania porów i nadmiernej aktywności gruczołów łojowych.

Przykładowa analiza naukowców z Harvard School of Public Health, z udziałem ponad 47 tys. kobiet, dowiodła, że picie mleka krowiego w trakcie dojrzewania ma związek z trądzikiem. Okazuje się, że nastolatki, które wypijały co najmniej 2 szklanki mleka dziennie, były o 44% bardziej narażone na trądzik niż pozostałe dziewczęta.

W innym badaniu ponad 4 tys. chłopców w wieku 9-15 lat odpowiadało na pytania odnośnie diety. Okazało się wtedy, że ci, którzy pili mleko, częściej mieli trądzik. Podobnych doniesień jest więcej. Zatem jeśli masz problem z cerą, a pijesz mleko, warto zaobserwować skórę po wykluczeniu tego napoju z diety. Oczywiście przyczyna trądziku może też tkwić gdzieś indziej. Związek mleka z problemami skórnymi nie musi też występować u każdego. Niektóre osoby wydają się być bardziej podatne.

Można przypuszczać, że skoro mleko sprzyja pojawianiu się wyprysków, to podobne działanie będą miały jego przetwory, jak np. ser, jogurt, śmietana. Jest mało dowodów naukowych na potwierdzenie tej opinii, ale istnieją doniesienia, że napoje mleczne, twarożki i serki śmietankowe także powodują niedoskonałości skóry.

Przypuszcza się, że przyczyną niekorzystnego działania mleka na skórę jest zawartość hormonów w mleku oraz innych związków bioaktywnych. Szczególnie zwraca się uwagę na obecny w nabiale czynnik wzrostu IGF-1, który stymuluje produkcję sebum, skutkuje rozszerzaniem i zatykaniem porów skóry. Składniki zawarte w mleku mogą sprzyjać stanom zapalnym w organizmie. Mleko i jego przetwory znacznie wzmagają produkcję insuliny, co także sprzyja powstawaniu zmian trądzikowych. Mogą też zawierać hormony takie jak steroidy i testosteron, których związek z trądzikiem został potwierdzony w badaniach naukowych.

Jeśli dostarczasz organizmowi wapnia z innych niż mleko źródeł (chociaż nabiał jest najlepszym), a nie wyobrażasz sobie kawy bez mleka, to dobrą alternatywą dla ciebie będą mleka roślinne (niektóre są wzbogacane wapniem). Jednak uważaj na zawartość cukru. Wybieraj te niedosładzane i bez sztucznych dodatków. Picie mleka roślinnego zamiast krowiego, daje dużą szansę na poprawienie kondycji skóry i zredukowanie trądziku. Taki napój może spokojnie zastąpić mleko krowie w naleśnikach czy owsiance.

Zastąpienie tłustego krowiego mleka mlekiem odtłuszczonym, ale nadal krowim, raczej nie rozwiąże problemu trądziku. Według badań niezależnie od zawartości tłuszczu picie mleka może skutkować trądzikiem. Istnieją nawet dowody na to, że mleko odłuszczone nasila problem bardziej niż mleko tłuste, ponieważ zawiera mniej estrogenów zapobiegających wypryskom.

Trądzikowi sprzyja dieta bogata w produkty z wysokim indeksem glikemicznym, np. białe pieczywo, frytki, chipsy, słodkie napoje, słodycze, które powodują szybki wzrost glukozy we krwi. W rezultacie dochodzi do rozwoju stanów zapalnych, skóra wytwarza więcej sebum, powstają zaskórniki. Wypryski mogą pojawiać się po alkoholu, ostrym jedzeniu, żywności wysokoprzetworzonej, typu fast-food i czekoladzie. Niektóre źródła podają również, że na cerę może niekorzystnie wpływać częste jedzenie jajek i mięsa.

Według badań trądzikowi skutecznie przeciwdziała dieta opierająca się na produktach z niskim IG, takich jak:

Chociaż trzeba dodać, że mleko nie ma wysokiego indeksu glikemicznego.

Przy trądziku zalecane są produkty bogate w:

- wszystkie te składniki działają korzystnie na skórę.

Do picia najlepsza jest woda niegazowana lub zielona herbata (zawiera dodatkowo polifenole, które działają przeciwutleniająco i hamują procesy zapalne). Ważne jest, aby się nie odwadniać, ponieważ to prowadzi do przesuszenia skóry i zaburzenia jej funkcji. Osoba dorosła powinna wypijać 2-2,5 l płynów dziennie.