Po pierwsze: składniki zapachowe

Kosmetyki, podobnie jak inne produkty stosowane regularnie w codziennym życiu, mogą uczulać. Do najczęściej uczulających elementów kosmetyków należą perfumy. Zwłaszcza silnie uczulają substancje zapachowe zawarte w kremach. Wiele wyrobów hipoalergicznych jest świadomie pozbawianych przyjemnego zapachu.

Uczulające składowe perfum to przede wszystkim olejki eteryczne i syntetyczne substancje zapachowe. W poszczególnych perfumach znajduje się ich kilkadziesiąt. Często perfumy droższe, o większej liczbie składowych silniej alergizują od tańszych.

Po drugie: konserwanty

Kolejnym składnikiem, który może uczulać, są zwarte w kosmetykach konserwanty.

Najważniejsze to estry kwasu p-hydroksybenzoesowego szerzej znane jako parabeny i nipaginy. Używa się ich w kosmetykach, ale również lekach zewnętrznych i bardzo różnych produktach spożywczych.

Konserwanty te są obecne w bardzo wielu kosmetykach przeznaczonych do dłuższego kontaktu ze skórą, czyli w kremach, maseczkach, podkładach, szminkach i w znacznej części kosmetyków , czyli szamponach, mydłach i tonikach. Parabeny nie są silnymi alergenami, ale ze względu na powszechność ich występowania uczulają często. Szczególnie dużo jest ich w kremach nawilżających. Jedynie pudry prawie nigdy nie zawierają tych konserwantów.

Należy podkreślić, że parabeny alergizują nieporównanie rzadziej, gdy są składnikiem kosmetyków, niż leków stosowanych zewnętrznie (maści i kremy lecznicze).

Po trzecie: PPD

Powszechność alergii na farby do włosów związana jest z silnym działaniem uczulającym parafenylenodwuaminy (PPD), popularnie nazywanej „sztuczną henną”. Bardzo niekorzystną cechą alergii na PPD są częste odczyny krzyżowe. W ich wyniku niektórzy pacjenci źle znoszą wywoływacze fotograficzne, niektóre leki znieczulające, sulfonamidy.

Najwięcej składowych alergizujących występuje w farbach rudawych, kasztanowych i naturalnie czarnych. PPD uczula często, ale u wielu kobiet nadwrażliwość przejawia się wyłącznie przejściowym świądem skóry, jednak w niektórych przypadkach może dojść do rozwinięcia objawów wyprysku.

Jak rozpoznać alergię na składnik kosmetyku?

Alergia na kosmetyki objawia się najczęściej wypryskiem kontaktowym. Zmiany lokalizują się na skórze w miejscu bezpośredniego kontaktu z danym kosmetykiem. Często pojawiają się na twarzy, szyi, dekolcie, dłoniach. Mają charakter zmian rumieniowych czyli zaczerwienień, często pokrytych złuszczającym się naskórkiem.

Przy większym nasileniu choroby są one sączące, pokryte strupami. Zmianom towarzyszy nasilony świąd. Jeśli kontakt z alergenem występującym w kosmetyku trwa nadal i jest stale ponawiany, wyprysk może przybierać charakter uogólniony i zajmować obszary skóry odległe od miejsca nakładania kosmetyku.

Leczenie polega przede wszystkim odstawieniu kosmetyku na zawsze (alergia kontaktowa nie mija) i zastosowanie leków przeciwalergicznych.

Autor: dr n. med. Ewa Żabińska, dermatolog z Krakowskiej Kliniki Czas Kobiety.