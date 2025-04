Trądzik różowaty dotyka głównie osoby w wieku dojrzałym, przede wszystkim kobiety. Częściej dotyczy osób z pierwszym i drugim fototypem skóry czyli osób z jasną karnacją. Choroba jest częsta w Irlandii i krajach skandynawskich.

Patogeneza choroby jest złożona i nie do końca poznana. Bierze się pod uwagę udział czynników genetycznych, środowiskowych, immunologicznych i zaburzeń naczynioruchowych. Choroba przebiega z okresami zaostrzeń i remisji. Zmiany ulegają zaostrzeniu w czasie ciąży, miesiączki, jajeczkowania oraz w okresie okołomenopauzalnym.

Jak wyglądają zmiany skórne w trądziku różowatym?

Na skórze występują wykwity rumieniowe, grudkowe i krostkowe. Zmiany skórne w trądziku różowatym umiejscowione są w środkowej części twarzy. Typowo zajęty jest nos, policzki, czoło i podbródek. Wyróżnia się postaci: rumieniową, grudkowo-krostkową, przerostowo-naciekową, oczną oraz odmianę ziarniakową.

Jak przebiega choroba?

Wczesnym stadium choroby jest rumień, początkowo przemijający a potem utrwalony. Bodźce, które wywołują rumień to stres emocjonalny, ciepło, alkohol, promieniowanie UV, ostre przyprawy, ciepło, steroidy i leki rozszerzające naczynia. Z czasem tworzą się teleangiektazje i rumień staje się utrwalony. Jest to pierwszy stopień choroby spowodowany uszkodzeniem ścian naczyń skórnych. Drugi stopień to pojawienie się grudek i krostek na podłożu rumieniowym. Zmiany goją się w ciągu kilku tygodni bez pozostawienia blizn.

Na skutek powiększania i zlewania się zmian zapalnych powstają guzki i blaszki. Ta postać przerostowo – naciekowa to trzeci stopień trądziku różowatego. Powstają wówczas także zmiany przerostowe. Najczęściej dotyczą one nosa tworząc tak zwane rinophyma, czyli nos guzowaty, który prawie wyłącznie występuje u mężczyzn.

Niekiedy pojawia się również postać oczna, która może towarzyszyć zmianom skórnym lub może występować samodzielnie. Najczęściej spotykane objawy to teleangiektazje i nieregularny brzeg powiek oraz przewlekłe zapalenie spojówek i brzegów powiek. Zmiany dotyczące rogówki mogą polegać na powierzchownym zapaleniu do ciężkiego uszkodzenia włącznie. Dolegliwości zgłaszane najczęściej to pieczenie i świąd oczu, uczucie ciała obcego, obrzęki powiek, ból oczu oraz światłowstręt.

Jak leczyć trądzik różowaty?

Leczenie trądziku różowatego należy dobrać indywidualnie do podtypu klinicznego i nasilenia zmian skórnych. Z kosmetyków należy wybierać kremy z filtrem przeciwsłonecznym, preparaty do pielęgnacji skóry bez alkoholu i substancji drażniących. Stosuje się antybiotyki z grupy tetracyklin i metronidazol. Miejscowo można zastosować metronidazol, erytromycynę i klindamycynę a także nadtlenek benzoilu, kwas azelainowy i retinoidy. Teleangiektazje można usuwać za pomocą lasera lub elektrokoagulacji.

Zasady ogólne, które powinny być przestrzegane przez pacjentów z trądzikiem różowatym:

unikanie nadmiernej ekspozycji na światło słoneczne,

ograniczenie nadmiernego wysiłku fizycznego,

unikanie stresów,

zakaz palenia papierosów ,

, unikanie ostrych przypraw, gorących napojów i alkoholu,

unikanie zbyt niskich i zbyt wysokich temperatur.

