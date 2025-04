Co niszczy zęby?

Chcesz cieszyć się pięknym, zdrowym uśmiechem? Unikaj tych nawyków! Powiesz, że przyzwyczajenie to druga natura i w ten sposób usprawiedliwisz fakt, że butelki odkręcasz zębami, nałogowo łuskasz słonecznik, a pijesz tylko to, co kwaśne i gazowane? Zastanów się nad swoimi nawykami i pożegnaj je, jeśli wolisz mieć piękny uśmiech bez kosztownych wizyt u dentysty. Oto 6 nawyków, które niszczą zęby.





Co najbardziej niszczy zęby?

1. Zgrzytanie zębami, czyli bruksizm

Szkodliwym i często nieuświadomionym nawykiem jest zgrzytanie zębami. I nie chodzi tylko o sytuację, gdy nerwowo zaciskasz zęby w trakcie kłótni czy fizycznego wysiłku. Bruksiści zgrzytają zębami przede wszystkim w nocy, kiedy powtórnie przeżywają emocje minionego dnia lub stresują się przed wyzwaniami kolejnego. Stomatolog leczy bruksizm przy pomocy ruchomych aparatów, nakładanych na noc. Zaleca też badania ogólne (niedobory minerałów, pasożyty) oraz techniki relaksacyjne.

2. Otwieranie rzeczy zębami

Każdemu z nas zdarzyło się chyba odkręcić butelkę zębami. Rozłupywanie nimi orzechów też powszechny proceder. Ukruszenia, a nawet pęknięcia zębów z powodu traktowania zębów jak narzędzi to powszechne przypadki wizyt w gabinecie stomatologicznym. Dla dentysty to nie będzie twardy orzech do zgryzienia, ale dla ciebie wydatek. Pomyśl, czy warto ryzykować, gdy następnym razem będziesz traktował zęby jak narzędzie.

3. Nadgorliwe mycie zębów

Masz super szczoteczkę i najlepszą pastę, a jednak szkodzisz swoim zębom, szczotkując je rano i wieczorem. Masz wątpliwości? Przypatrz się szczoteczce. Jeśli włosie jest zdeformowane i przypomina rozwiniętą stokrotkę, oznacza to, że myjesz zęby zbyt intensywnie. Szkodzisz zębom i dziąsłom. Myjąc zęby, przesuwaj szczoteczkę ruchem pionowym od dziąseł do powierzchni stycznych zębów, używając tylko delikatnego nacisku. Wtedy nie zaszkodzisz zębom.

4. Miłość do gazowanych napojów

Jeśli kochasz gazowane napoje, musisz to przeczytać. Napoje gazowane, a w dodatku jeszcze słodzone i kwaśne, wypłukują minerały z twoich zębów, czyli osłabiają szkliwo. Dla zdrowia zębów warto więc zrezygnować z gazowanego, soki i inne kwaśne napoje pić przez słomkę, a po spożyciu płukać jamę ustną wodą lub żuć gumę przez kilka minut dla normalizacji pH.

5. Paznokcie i inne nawyki „gryzoni”

„Gryzonie” są wśród ludzi. Obgryzają zęby, gryzą ołówki, okulary… Czy gryzienie jest niezdrowe dla zębów? To zależy, co się gryzie. Dieta bogata w chrupkie, surowe warzywa i owoce jest zdrowa dla naszych zębów. Gryzienie jest niezdrowe, tylko jeśli jest parafunkcją. To znaczy, gdy gryziemy przedmioty, których gryźć nie powinniśmy. Nie po to przecież wymyślono ołówki czy okulary, żeby je obgryzać. Także twarde cukierki, np. landrynki należy ssać, a nie rozgryzać. Bo nawet landrynki mogą być powodem pęknięć zębów!

6. Papkowata dieta

Okazuje się, że szkodliwe dla uśmiechu są papkowate potrawy, zwłaszcza bogate w skrobię i cukier. To prosta droga do ataku próchnicy, spowodowanej wypłukaniem szkliwa. Jednym z objawów jest wrażliwość zębów na ciepło i zimno. Dzieje się tak, ponieważ unerwiona zębina – czyli tkanka miękka zębów - nie jest odpowiednio zabezpieczona przed czynnikami zewnętrznymi. Wtedy czujemy ból. Inny objaw to pojawienie się żółtych plamek w miejscu przechodzenia zęba w dziąsło (tam najczęściej zalegają resztki). To zębina zaczyna prześwitywać spod zbyt cienkiej warstwy szkliwa.

Na podstawie materiałów prasowych kliniki Unident Union Dental Spa