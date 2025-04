Colgate, jako światowy ekspert w dziedzinie higieny jamy ustnej, podejmuje regularne działania prospołeczne, których celem jest popularyzacja zasad prawidłowego dbania o zęby i dziąsła oraz szerzej - upowszechnianie profilaktyki stomatologicznej.

Najbardziej znaną doroczną akcją jest ogólnopolski Program Totalnej Ochrony Jamy Ustnej, organizowany przez Colgate we współpracy z Polskim Towarzystwem Stomatologicznym (PTS). Z okazji jubieluszu w tym roku akcja rozpocznie się wcześniej niż zazwyczaj – już w sierpniu, i potrwa do drugiej połowy września. W ramach programu oferowane są m.in. bezpłatne przeglądy dentystyczne w około 3 000 gabinetów (lista dostępna na stronie www.colgate.pl ).

Reklama

Dodatkowo w czasie trwania programu zostanie uruchomione po raz pierwszy mobilne Centrum Zdrowia Jamy Ustnej, z wyszkolonym personelem na pokładzie. Pojazd, zamieniony na profesjonalny gabinet stomatologiczny i centrum informacyjne, odwiedzi aż 25 lokalizacji na terenie całej Polski. Wewnątrz będzie można skorzystać z bezpłatnego przeglądu dentystycznego, zasięgnąć porady stomatologa oraz otrzymać bezpłatne próbki produktów.

Program Totalnej Ochrony Jamy Ustnej jest szczególnie ważny i użyteczny biorąc pod uwagę fakt, że według ogólnopolskich badań ponad 80% badanych przyznaje, że ma problemy z chorobami zębów i dziąseł. Ponadto Polacy mają duże braki w uzębieniu, średnio osobie w wieku 19-34 lat brakuje aż 8 zębów. Zjawisko utraty uzębienia przybiera masowy charakter po 45 roku życia.

Stan zdrowia jamy ustnej Polaków w stosunku do mieszkańców innych krajów Europejskich nie jest zadowalający. Wynika to z braku wiedzy na temat zagrożeń związanych z nieprawidłową higieną jamy ustnej i niewystarczająco częstych wizyt profilaktycznych (przeglądów dentystycznych). Polacy boją się chodzić do dentysty, 57% robi to rzadziej niż raz w roku, a ponad połowa udaje się do stomatologa dopiero wówczas, kiedy sytuacja staje się poważna. Jedynie 31% badanych dokonuje systematycznych przeglądów stomatologicznych, a właśnie przegląd jest pierwszym krokiem na drodze do zdrowych zębów.

W czasie trwania Programu Totalnej Ochrony Jamy Ustnej konsumenci będą mogli wziąć udział w loterii zorganizowanej pod hasłem: "Wygraj zdrowy uśmiech z Colgate". Codziennie od 1 sierpnia 2008 do 14 września 2008 będzie losowana jedna osoba, która otrzyma 1 000 PLN na opiekę stomatologiczną.

"Nasz wspólny cel to "0" problemów ze zdrowiem jamy ustnej"

Regularne wizyty w gabinecie dentystycznym są w każdej sytuacji niezbędnym elementem profilaktyki stomatologicznej. Jednocześnie jednak - wielkie znaczenie ma odpowiednia pielęgnacja, przeciwdziałająca rozwojowi chorób zębów i dziąseł.

Profilaktyka oznacza dbanie o higienę jamy ustnej w sposób:

- prawidłowy

- regularny

- kompleksowy.

Specjaliści Colgate przygotowali więc kompleksowy program pielęgnacji, zapewniający 12-godzinną ochronę zębów i dziąseł.

PO PIERWSZE – DOBRA PASTA

Coraz więcej osób poszukuje skutecznych past o kompleksowym działaniu. Odpowiednio dobrana pasta do zębów powinna zawierać nie tylko fluor, wzmacniający szkliwo i przeciwdziałający zmianom próchniczym, lecz również składniki antybakteryjne i zapobiegające tworzeniu się płytki nazębnej.

Dzięki formule Tricloguard™ oraz wysokiej zawartości fluoru pasty Colgate Total 12 zwalczają 12 problemów jamy ustnej. Przeciwdziałaja próchnicy do 17% lepiej niż tradycyjne pasty zawierające fluor, redukują zapalenia dziąseł do 88%, minimalizują ich krwawienia, usuwają nagromadzoą płytkę nazębną, zapobiegając jej powstawaniu w przyszłości, przeciwdziałają odkładaniu się kamienia nazębnego, zwalczają bakterie do12 godzin po szczotkowaniu oraz skutecznie na długo odświeżają oddech.

Formuła past Colgate Total 12 tworzy tarczę antybakteryjną, utrzymującą się na zębach do 12 godzin i zapewniającą w tym czasie ochronę zębów i dziąseł.

PO DRUGIE – WSZECHSTRONNA SZCZOTECZKA

Wszędobylska, trwała i skuteczna – to cechy dobrej szczoteczki do zębów. Colgate 360 to pierwsza szczoteczka, która oprócz wyprofilowanych, różnorodnych włókien czyszczących i polerujących zęby, masujących dziąsła i docierających do przestrzeni międzyzębowych posiada też na odwrocie główki specjalną powierzchnię czyszczącą język i wewnętrzną stronę policzków. Innowacja ta pozwala na jeszcze lepszą niż dotąd pełną higienę jamy ustnej.

Codzienne czyszczenie zębów, języka i wewnętrznej strony policzków za pomocą szczoteczki Colgate 360 pomoże w zredukowaniu kamienia nazębnego i skutecznym usuwaniu bakterii, odpowiedzialnych za powstawanie próchnicy i nieświeży oddech.

Ponadto Colgate 360 delikatnie poleruje zęby - dzieki czemu stają się bielsze, gładsze i bardziej błyszczące – oraz masuje dziąsła, wzmacniając je, przez co wyraźnie zmniejsza się ich podatność na podrażnienia i skłonność do krwawienia.

PO TRZECIE – ODPOWIEDNI PŁYN DO PŁUKANIA UST

W Polsce z płynów do płukania jamy ustnej wciąż korzysta niewielka grupa osób, w 2007 roku było to ok. 16,63%. Pomimo iż ich liczba w ciągu ostatnich 5 lat regularnie się zwiększa, Polacy powoli przekonują się do zalet takiej formy higieny i do uzupełnienia regularnego szczotkowania płynem do płukania jamy ustnej.

Jednak za pomocą szczteczki jesteśmy w stanie usunąć tylko do 60% płytki nazębnej. Konieczne jest więc dodatkowe czyszczenie przestrzeni międzyzębowych. Specjaliści Colgate zalecają, by codzienną pielęgnację jamy ustnej i zębów uzupełnić o regularnie używanie płynu do płukania ust.

Używanie płynu do płukania ust z fluorem pomaga zapobiegać powstawaniu próchnicy i gromadzeniu się płytki nazębnej. Dodatkowa porcja fluoru wzmacnia zęby w miejscach szczególnie narażonych na atak próchnicy (szczeliny pomiędzy zębami, powierzchnie styczne i zęby położone daleko w tyle jamy ustnej). Płyny do płukania jamy ustnej Colgate Plax stanowią idealne uzupełnienie tradycyjnego szczotkowania pastą do zębów.

1. zapewniają 12-godzinną ochronę zębów i dziąseł przeciw bakteriom i osadzaniu płytki nazębnej

2. rozmiękczają nagromadzoną płytkę nazębną i zapobiegają osadzaniu się kamienia nazębnego

3. zapobiegają próchnicy i wzmacniają zęby (dzięki dodatkowej dawce fluoru)

4. wspomagają długotrwałe utrzymywanie uczucia świeżości w jamie ustnej i świeży oddech

5. wzmacniają dziąsła i pomagają w zapobieganiu chorobom dziąseł

6. docierają do miejsc trudnodostępnych dla szczoteczki do zębów.

Reklama

Jamę ustną należy płukać nierozcieńczonym płynem przez ok. 30 sekund, po czym wypluć i nie płukać dodatkowo wodą.

Płukanki Colgate Plax używane łącznie z pastą do zębów z fluorem usuwają 4 razy więcej bakteryjnej płytki nazębnej niż samo tylko szczotkowanie. Skuteczność Colgate Plax została potwierdzona badaniami klinicznymi.