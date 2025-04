Praktycznie codzienne stykamy się pseudonaukowymi mitami stomatologicznymi, które niestety wpływają one nie tylko na nasze zachowania i nawyki, ale i na stan naszych zębów. Wspólnie z lek. stom. Adrianną Badorą, postanowiliśmy rozprawić się z 5 najpopularniejszymi mitami stomatologicznymi.

1. Stan zębów zależy od ilości spożywanego cukru

Ciężko znaleźć osobę, która w dzieciństwie, przynajmniej raz, nie usłyszałaby od swoich rodziców: nie jedz tyle słodyczy, bo w końcu wypadną ci zęby. W rzeczywistości stan zdrowia naszych zębów nie zależy, od ilości spożywanego cukru, lecz od długości czasu, podczas którego cukier ma kontakt z naszymi zębami. Oznacza to po prostu tyle, że zjedzenie trzech batoników, a następnie dokładne umycie zębów, jest dla naszej jamy ustnej dużo mniej szkodliwe, niż spożycie jednego batonika, a następnie zaniechanie szczotkowania.

2. Nie wolno szczotkować krwawiących dziąseł

Gdy zauważymy, że nasze dziąsła krwawią pod żadnym pozorem nie powinniśmy zaniechać mycia zębów, a nawet wręcz przeciwnie – powinniśmy myć je jeszcze częściej – radzi lek. stom. Adrianna Badora z Centrum Implantologii i Ortodoncji w Brennej i dodaje, że tylko w ten sposób zlikwidujemy osad i nie dopuścimy do odkładania się nowego, a nasze dziąsła zaczną zdrowieć i dochodzić do siebie. Aby całkowicie pozbyć się kłopotów z dziąsłami powinniśmy się jednak udać do stomatologa. Tam najczęściej pomocne okazuje się wykonanie skallingu, czyli nieskomplikowanego zabiegu polegającego na oczyszczeniu zębów z kamienia. Warto także pomyśleć nad wymianą starej szczoteczki na nową, koniecznie miękką.

3. Nic mnie nie boli, więc nie muszę odwiedzać dentysty

Wiele chorób zębów przebiega bezboleśnie, a pacjentowi bardzo trudno je samemu zdiagnozować. Wprawne oko stomatologa, podczas wizyty kontrolnej, pozwoli wykryć wszystkie problemy we wczesnym ich stadium, a szybko zdiagnozowana dolegliwość umożliwia prostsze, tańsze i bardziej skuteczne leczenie. W wielu wypadkach, szybkie wykrycie problemu, to także jedyna możliwość uratowania zęba przed ekstrakcją.

4. Wybielanie zębów osłabia je i uszkadza szkliwo

Wybielanie zębów, cieszy się wielką popularnością, wśród osób w każdym wieku. Część osób rezygnuje jednak z wybielania, z obawy przed nieprzyjemnymi konsekwencjami takiego zabiegu. Liczne badania kliniczne wykazały, że wybielanie nie jest szkodliwe dla struktury zęba, a nowoczesne metody i preparaty wybielające nie osłabiają zębów i nie mają najmniejszego wpływu na powstanie próchnicy. Co prawda po zabiegu, może się zdarzyć, że pacjent będzie odczuwał czasową nadwrażliwość zębów na ciepło i zimno, lecz jeśli nie ustąpi ona w ciągu kilku godzin, z pomocą przyjdą pasty i żele przeciwko nadwrażliwości. Mitem jest także inna pseudoteoria, mówiąca, że nie można wybielać wrażliwych zębów.

5. Zębów mlecznych nie trzeba leczyć

Po co leczyć, skoro i tak wypadną – takie błędne przekonanie dotyczące mleczaków, niestety wciąż panuje wśród wielu rodziców. Ale choć zęby mleczne, faktycznie z czasem wypadną, to ich stan ma ogromny wpływ na zęby stałe i prawidłowy zgryz. Zęby mleczne są bardzo delikatne i psują się dużo szybciej niż zęby stałe, a gdy w buzi dziecka zagnieździ się już próchnica, to z czasem z zębów mlecznych, przeniesie się także na zęby stałe. Przedwczesne wypadnięcie mleczaków może z kolei skutkować zaburzeniami w prawidłowym wyrzynaniu zębów stałych i być przyczyną powstania wad zgryzu.

