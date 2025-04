Warto postarać się, by nasze zęby były mocne i białe, bo nic nie zdobi kobiety bardziej, niż piękny uśmiech. Oprócz pasty i szczoteczki ważne jest także to, co kładziemy na talerzu. A więc: pomarańcze chronią dziąsła przed paradontozą, brokuły i żółty ser mają dużo wapnia, który wzmacnia zęby i szkliwo, chrupanie marchewki usuwa nalot nazębny. Dodaj do tego trzy filiżanki herbaty dziennie - tyle wystarczy, by dostarczyć organizmowi niezbędnej dawki fluoru, który chroni przed próchnicą.

