Neurolodzy ten rodzaj migreny nazywają ekwiwalentem migrenowym lub dziecięcym zespołem okresowym. Do innych zespołów okresowych należą również zespół cyklicznych wymiotów, zespół napadowego kręczu i zespół okresowych wymiotów. Wszystkie te zespoły chorobowe wyprzedzają migrenę. Oznacza to, że dzieci, które na nie cierpią, prawdopodobnie w dorosłości będą zmagać się z klasyczną migreną. Warto wiedzieć, że ryzyko wystąpienia migreny brzusznej wzrasta u najmłodszych, których bliscy cierpią na zwykłą migrenę.

Objawy migreny brzusznej

Najważniejszym objawem migreny brzusznej jest silny ból brzucha zlokalizowany w okolicy pępka. Ma on charakter nagły i nawracający. Dziecko cierpi, jest blade lub przeciwnie - na zaczerwienioną buzię. Ataki silnego bólu zazwyczaj wywołuje stres, niewyspanie głód. Może się do nich przyczyniać także alergia. Często atak migreny brzusznej poprzedza aura - dziecko widzi błyski mroczki, odczuwa mrowienia w obrębie twarzy.

Choroba najczęściej występuje u dzieci w wieku 3-15 lat, częściej u dziewczynek.

Kryteria migreny brzusznej, czyli jak rozpoznać tę chorobę?

Żeby poprawnie zdiagnozować chorobę, lekarz powinien przede wszystkim wykluczyć schorzenia, które wywołują podobne do migreny brzusznej objawy, czyli np. chorobę Leśniewskiego-Crohna, refluks żołądkowo-przełykowy itp. Do tego konieczne są badania - m.in. gastroskopia, badania krwi, usg jamy brzusznej. Jeśli nic nie wykażą, można podejrzewać migrenę brzuszną.

Żeby mieć pewność, że dziecko cierpi właśnie na tę chorobę, konieczne jest zastosowanie tzw. kryteriów rzymskich III. Oznacza to, że lekarz musi ocenić, czy dolegliwości dziecka wpisują się w poniższe kryteria:

u dziecka występuje napadowy, silny, ostry ból brzucha zlokalizowany wokół pępka i trwający przynajmniej godzinę; pomiędzy napadami okresy powrotu do normalnego stanu zdrowia trwające przez kilka tygodni lub miesięcy; napady bólu zaburzają normalną aktywność; bólowi brzucha muszą towarzyszyć przynajmniej 2 stany spośród następujących:

brak łaknienia

nudności

wymioty

ból głowy

światłowstręt

bladość skóry

Migrenę brzuszną można wziąć pod uwagę, jeśli objawy bólowe wystąpiły co najmniej 2 razy w ciągu ostatniego roku.

Leczenie migreny brzusznej

Walka z migreną brzuszną to przede wszystkim profilaktyka. Ważne jest zatem unikanie wszystkiego, co może doprowadzić do ataku choroby, czyli np. stresu, głodu, zmęczenia. Doraźnie natomiast stosuje się leki przeciwbólowe i przeciwwymiotne. Najlepiej działają te w czopkach, bo migrena często wywołuje zastój w żołądku i leki źle się wchłaniają.

Dieta w migrenie brzusznej

Żeby uniknąć ataków choroby, warto również zadbać o dietę. W profilaktyce migreny brzusznej sprawdza się lekkostrawne menu z wykluczeniem produktów zawierających aminy biogenne, azotyny i kofeinę, składniki wywołujące migrenę (także klasyczną). Zrezygnować zatem warto z czekolady, kakao, serów pleśniowych, owoców cytrusowych, pomidorów, sztucznych barwników.

Migrena brzuszna u dorosłych?

Objawy migreny brzusznej zwykle ustępują koło 15.-17. roku życia. Później migrena brzuszna przechodzi w klasyczną migrenę, której niestety również często towarzyszą bóle brzucha i mdłości.

Dzieci z migreną brzuszną mają większą skłonność do choroby lokomocyjnej.

