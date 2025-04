Aura migrenowa to przemijające zaburzenie neurologiczne, które pojawia się u ok. 20% osób z migrenami. Aury na ogół występują jako zaburzenia wzrokowe, jednak zdarzają się zaburzenia czuciowe, motoryczne lub werbalne. Aura migrenowa bywa również nazywana migreną oczną.

Objawy aury migrenowej, zwłaszcza występujące po raz pierwszy, są źródłem dużego niepokoju osoby, która ich doświadcza. Potrafią być bardzo wyraźne i uciążliwe na tyle, że uniemożliwiają wykonywanie prostych czynności.

Aura migrenowa może objawiać się inaczej u poszczególnych osób. Najczęściej występują aury wizualne, które objawiają się mroczkami, migocącymi światełkami, liniami, błyskami, zygzakami w polu widzenia. Bardzo często objawem jest widzenie wzoru przypominającego mury średniowiecznego fortu (iluzje fortyfikacyjne), możesz też dostrzegać literę C lub kształt sierpa z zygzakami. W czasie poruszania okiem, możesz mieć wrażenie, że obiekt powiększa się. Aura może zacząć się niewinnie jako mały punkt i wzrastać w miarę upływu czasu przekształcając się w wyraźne, jasne linie i kształty. Objawem aury może być również pogorszenie lub utrata widzenia.

Charakterystycznym symptomem wskazującym, że mamy do czynienia z aurą migrenową jest to, że objawy (czy to wzrokowe, czy czuciowe) powoli rozprzestrzeniają się lub wędrują, a następnie stopniowo wycofują się. Dzieje się to płynnie, inaczej niż np. w przypadku udaru mózgu, gdzie objawy pojawiają gwałtowniej lub skokowo.

Objawy aury migrenowej mogą dotyczyć również innych zmysłów (tzw. aura czuciowa, dysfatyczna). Należą do nich np.:

Objawy aury migrenowej na ogół rozwijają się przez 5-10 minut i ustępują w ciągu godziny.

Do tej pory nie udało się w pełni wyjaśnić źródła pojawiania się aury migrenowej. Jedna z hipotez mówi, że winny jest mechanizm opierający się na rozszerzającej się fali zmniejszonej aktywności bioelektrycznej kory mózgu. Inna teoria sugeruje, że aurę migrenową powodują skurcze naczyń mózgowych.

U osób chorujących na migrenę, którym z różnych powodów usunięto gałki oczne, zaburzenia wzroku w czasie aury pozostały takie same. Świadczy to o tym, że mroczki, błyski i inne symptomy aury migrenowej są skutkiem nieprawidłowej pracy mózgu a nie oczu.

Aura migrenowa może występować bez bólu głowy, chociaż takie przypadki są znacznie rzadsze niż bardziej typowe dla migreny z aurą. Określa się ją jako cicha migrena lub migrena acefaliczna. Aura bez bólu głowy trwa przeważnie ok. 10 minut.

W innych przypadkach ból głowy pojawia się najczęściej po aurze migrenowej w ciągu godziny. Może też wystąpić podczas trwania aury migrenowej.

Migrena z aurą sama w sobie nie jest niebezpieczna. To przykra i niepokojąca dolegliwość, która samoistnie ustępuje. Jednak badania naukowe dowodzą, że migrena z aurą 2,4 raza bardziej zwiększa ryzyko udaru niedokrwiennego mózgu. Dowodzi tego m.in. duże badanie prowadzone przez 25 lat z udziałem prawie 13 tys. dorosłych osób.

Leczenie aury migrenowej polega przede wszystkim na odpoczynku (najlepiej w ciemnym i cichym pomieszczeniu), ponieważ objawy mijają samoistnie. W przypadku wystąpienia bólu głowy - przyjęciu doraźnie leków przeciwbólowych lub przeciwzapalnych (ewentualnie silniejszych leków przepisanych przez lekarza takich jak tryptany). Jeżeli objawy aury utrzymują się dłużej niż 60 minut, powinniśmy zgłosić się do lekarza lub wezwać karetkę. O tym, jak zapobiegać epizodom aury, więcej przeczytasz tutaj: Migrena oczna – objawy, co pomaga, dieta, domowe sposoby.