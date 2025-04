Spis treści:

Motylica wątrobowa może osiągać nawet 5 cm długości. Wyglądem przypomina liścia. Różni się tylko kolorem - przeźroczystym. Zwykle lokuje się w wątrobie lub drogach żółciowych. Jej żywicielem są głównie zwierzęta roślinożerne, jednak zdarza się, że pojawia się również u człowieka.

Jej obecność wywołuje chorobę pasożytniczą - fascjolozę. Choroba, podobnie jak w przypadku zarażenia większością pasożytów, początkowo przebiega bezobjawowo, co czyni ją bardzo trudną do zdiagnozowania.

Trzeba wiedzieć jednak, że do zakażenia motylicą wątrobową w Polsce dochodzi niezwykle rzadko. Do zachorowań dochodzi głównie w Azji, przede wszystkim w Chinach, Wietnamie i Korei.

Bardzo ważną rolę w procesie zarażania motylicą wątrobowa pełni ślimak, który jest pierwszym żywicielem pasożyta. Gdy motylica staje się coraz większa, opuszcza mięczaka i zwykle wydostaje się z wody (ewentualnie atakuje niektóre gatunki ryb).

Następnie lokuje się w organizmie większych zwierząt - np. kóz lub owiec. Zdarza się, że później trafia również do człowieka. W jaki sposób? Do zarażenia motylicą wątrobową zwykle dochodzi w poprzez wypicie zakażonej wody (np. z jeziora lub rzeki) lub spożycie zakażonego (surowego) mięsa. Nie jest możliwe zarażenie się motylicą wątrobową od innego człowieka.

Choroba może być bardzo trudna do zdiagnozowania, ponieważ w początkowej fazie przebiegać może bezobjawowo. Z kolei późniejsze objawy są na tyle mało charakterystyczne, że w łatwy sposób mogą zostać pomylone z inną dolegliwością. To:

Dodatkowo w zaawansowanym stadium zarażenia motylicą wątrobową może pojawić się również powiększona wątroba i żółtaczka.

Do rozpoznania zakażenia motylicą wątrobową konieczne jest wykonanie badania kału. Należy jednak wiedzieć, że jej obecność może zostać wykryta dopiero po około 12-15 tygodniach od zarażenia, czyli wtedy, gdy pasożyt osiągnie pełną dojrzałość płciową. W późniejszej fazie zakażenia, gdy pojawiło się np. powiększenie wątroby lub żółtaczka konieczne może być również wykonanie USG wątroby, lub rezonansu magnetycznego.

Leczenie motylicy wątrobowej nie różni się od leczenia innych pasożytów. Choremu podaje się zwykle leki przeciwpasożytnicze. Terapia może trwać nawet kilka tygodni. Chory w większości przypadków może być leczony w domu.

Ewentualna hospitalizacja konieczna jest jedynie w przypadku wystąpienia żółtaczki lub znacznego powiększenia wątroby. Leczenia farmakologiczne można uzupełnić ziołami, np. olejkiem z goździka korzennego czy komosą piżmową. To substancje wyjątkowo nielubiane przez pasożytów. Należy pamiętać o tym, aby nie bagatelizować objawów zakażenia motylicą wątrobową. Nieleczony pasożyt doprowadzić może do poważnych chorób, takich jak marskość wątroby.

Tak jak zostało już napisane, motylica wątrobowa bardzo rzadko występuje w Polsce. Mimo tego nie należy spożywać niezdatnej do picia wody, ani surowego lub niedogotowanego mięsa. Podczas ewentualnych kąpieli w rzece lub jeziorze należy nie dopuścić do tego, aby woda dostała się do naszego układu pokarmowego. Po kąpieli konieczne jest dokładne umycie ciała mydłem lub żelem antybakteryjnym.

To samo dotyczy osób, które planują wyjazd do Azji (to właśnie tam głównie występuje pasożyt). Na miejscu nie należy spożywać surowego (a także z nieznanego pochodzenia) mięsa oraz wody nienadającej się do picia. Podczas zagranicznych wakacji należy kierować się zasadą, że najbezpieczniejsza jest zawsze woda butelkowana.

