Kogo dotyczy problem?

Reklama

Ciało obce w drogach oddechowych to najczęściej problem małych dzieci, które umieszczają różne przedmioty w jamie ustnej lub nosie. U osób dorosłych również może wystąpić problem, w wyniku zachłyśnięcia się podczas: przyjmowania leków, jedzenia czy wymiotów.

Orzechy, perły, zabawki…

Różnorodność ciał obcych, które mogą dostać się do ,jest ogromna. Często są to: ości rybne, fragmenty kości, pestki owoców i orzechy, igły, szpilki, kolczyki umieszczane w języku. Natomiast u dzieci: monety, perły, pinezki, małe zabawki (szczególnie małe klocki).

Charakterystyczne objawy

O obecności ciała obcego w gardle może świadczyć:

kłujący, nagły, ostry ból gardła, który pojawia się podczas przełykania pokarmu lub po jego przełknięciu,

trudności w połykaniu,

dyskomfort w gardle,

promieniowanie bólu do ucha,

ślinotok,

duszność – w przypadku, gdy ciało obce jest znacznych rozmiarów.

Gdzie schowało się ciało obce?

Gardło i jama ustna są strukturami anatomicznymi, które posiadają wiele struktur wypukłych (migdałki, język) i zachyłków. Miejsc, w których może zatrzymać się ciało obce jest, więc wiele. Szczególnie lubiane okolice to: nasada języka, migdałki podniebienne, dołki nagłośniowe, a w gardle dolnym struktury zwane zachyłkami gruszkowatymi.

Co można zrobić?

Jeżeli dziecko lub osoba dorosła sama nie odkrztusi ciała obcego i nie uda się jego usunięcie pod kontrolą wzroku, wymagana jest konsultacji laryngologiczna. Chory musi powstrzymać się przed chęcią przepchnięcia ciało obcego niżej, może to doprowadzić do groźnych powikłań (uszkodzenie gardła, przełyku, wzmożona duszność).

Należy unikać również „klepania po plecach”, które może przyczynić się to do przesunięcia danego przedmiotu głębiej. Badanie laryngologiczne obejmuje laryngoskopię pośrednią i rynoskopie tylną. Czasami ciało obce nie widoczne jest podczas badania, pomocne bywają wtedy metody radiologiczne. W sytuacji, gdy przedmiot dostał się do części krtaniowej gardła wykonywana jest laryngoskopia bezpośrednia.

Reklama

Z zatrzymaniem ciała obcego w gardle często można sobie poradzić samemu. Jeżeli jednak przedmiot nie jest dokładnie widoczny, a nie da się go odkrztusić, lepiej nie ryzykować i zgłosić się po pomoc do laryngologa.