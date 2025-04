W odpowiedzi na te dane z początkiem września br. rusza ogólnopolska kampania edukacyjna adresowana do kobiet cierpiących na nietrzymanie moczu oraz kobiet, które w przyszłości ta dolegliwość może dotknąć.

Wyniki raportu wskazują na ogromną potrzebę zorganizowania ogólnopolskiej kampanii społecznej, której działania będą opierać się na edukacji Polaków na temat możliwości aktywnego życia z nietrzymaniem moczu.

Reklama

Ogólnopolska kampania edukacyjna "CoreWellness – wewnętrzna siła" została przygotowana w celu poprawienia świadomości społecznej tematu nietrzymania moczu oraz aby pomóc pacjentkom zrozumieć ten problem i zachęcić je do aktywnego radzenia sobie z tą dolegliwością. Główny nacisk w naszej kampanii chcemy położyć na promowanie ćwiczeń wzmacniających mięśnie dna miednicy według programu "CoreWellness". Ćwiczenia te pozwalają skutecznie walczyć z nietrzymaniem moczu. Zostały one opracowane przez światowej sławy eksperta, Panią Kari BO, profesor kultury fizycznej i fizjoterapii w Norweskim Kolegium Nauk Sportu w Oslo. Program ten będzie włączony do zestawu ćwiczeń znajdujących się w ofercie partnera kampanii, jednej z sieci klubów fitness.

Celem kampanii "CoreWellness – wewnętrzna siła" jest edukowanie społeczeństwa na temat możliwości prowadzenia aktywnego trybu życia przez osoby dotknięte problemem nietrzymania moczu, obalenie mitów na temat nietrzymania moczu jako dolegliwości osób starszych i schorowanych oraz zachęcenie kobiet do poruszania tego tematu podczas rozmowy ze swoim lekarzem.

"CoreWellness – wewnętrzna siła" - Dlaczego program jest potrzebny

1. Ponad połowa kobiet nie wie, jak radzić sobie z NTM

Aż 52% kobiet - cierpiących na lekkie nietrzymanie moczu - nie wie, że ćwicząc mięśnie dna miednicy może częściowo lub całkowicie wyleczyć tę dolegliwość. Wiele z nich jest przekonana, że jedynym sposobem leczenia jest zabieg chirurgiczny lub terapia farmakologiczna.

Celem kampanii "CoreWellness – wewnętrzna siła" jest popularyzowanie ćwiczeń mięśni dna miednicy i zachęcenie kobiet do ich regularnego wykonywania.

2. Kobiety wstydzą się leczyć NTM

Aż 45%2 kobiet cierpiących na nietrzymanie moczu nie wspomina lekarzowi o tej dolegliwości. Kobiety wstydzą się NTM, nie zdają sobie sprawy, że dolegliwość tę można i należy leczyć.

Organizatorzy kampanii, we współpracy ze środowiskiem lekarzy i pacjentów, chcą zachęcić kobiety, do poruszania tego tematu w trakcie rozmowy z lekarzem, chcą popularyzować wiedzę o przyczynach, objawach i nowoczesnych sposobach leczenia nietrzymania moczu.

3. Kobiety szukają informacji o NTM w prasie

Ponad 31% kobiet cierpiących na nietrzymanie moczu deklaruje, że informacje o swojej dolegliwości najchętniej czerpałyby z artykułów prasowych.

Celem kampanii "CoreWellness – wewnętrzna siła" jest dostarczenie mediom rzetelnych informacji na temat NTM, podkreślenie skali problemu i zachęcanie do rozpowszechniania wiedzy na temat objawów nietrzymania moczu oraz sposobów leczenia.

4. NTM to problem nie tylko starszych kobiet

Aż 77% kobiet z NTM uważa, że jest to problem, o którym powinno się informować wyłącznie kobiety w okresie menopauzy. Kampania ma na celu zwrócenie uwagi, że problem nietrzymania moczu dotyka również młode kobiety, a w szczególności te, które urodziły dziecko.

Reklama

Więcej informacji: www.corewellness.pl

Organizatorem kampanii jest firma SCA Hygiene Products. Partnerem akcji sieć klubów fitness Gymnasion.