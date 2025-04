Skąd się bierze problem nietrzymania moczu?

U zdrowego człowieka pęcherz kontrolują mięśnie niezależne od jego woli. Choroby (takie jak stwardnienie rozsiane) powodują, że w zakończeniach nerwowych tych mięśni zachodzą zmiany i mogą prowadzić do zaburzenia ich czynności – w tym do nietrzymania moczu.

Jak ćwiczyć?

Należy napinać mięsień Kegla, następnie zaciskać pochwę i odbyt – tak, jak byśmy chcieli powstrzymać oddawanie stolca. Ćwiczenie trzeba powtarzać 15-20 razy i wykonać trzy lub więcej partii w ciągu dnia.

Ćwiczenia można wykonywać zarówno w pozycji siedzącej, jak i stojącej.

Gdy masz problem z nietrzymaniem moczu…

Jeśli masz problem z nietrzymaniem moczu, odwiedzaj toaletę co 2-3 godziny zamiast czekać, aż wystąpi u Ciebie potrzeba oddania moczu. Używaj podpasek lub pampersów dla dorosłych, gdy dotyka Cię wyciekanie moczu.

Opieka i pielęgnacja

Jak działać, gdy opiekujemy się osobą, która ma problem z nietrzymaniem moczu? Warto zaopatrzyć się w basen lub sedes pokojowy, które są dostępne w wytwórniach sklepów medycznych lub za pośrednictwem aptek.

Kolejną sprawą jest dbałość, by pacjent miał zawsze czystą i suchą skórę – bez wysypki i owrzodzeń – oraz by był tak ubrany, aby zdejmowanie odzieży nie sprawiało mu trudności.

Artykuł został opracowany na podstawie „Domowej Encyklopedii Zdrowia” Reader’s Digest.

