Osoby, które mają problem z nietrzymaniem moczu, odczuwają gwałtowne parcie, które polega na uczuciu nagłej konieczności opróżnienia pęcherza i niemożność utrzymania go w pęcherzu przez czas potrzebny na dotarcie do toalety.

Dlaczego mam problem z nietrzymaniem moczu?

Nietrzymanie moczu może być wywołane:

chorobą pęcherza;

przeszkodą utrudniającą odpływ moczu;

zaburzeniem neurologicznym (udar, choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane).

Mamy wówczas do czynienia z nietrzymaniem samoistnym. Wysiłkowe charakteryzuje się popuszczaniem moczu podczas każdego ruchu, który zwiększa ciśnienie w jamie brzusznej (kasłania, kichania, napinania mięśni, podnoszenia ciężkich przedmiotów).

Dlaczego jest to najczęściej kobiece schorzenie?

Wysiłkowe nietrzymanie moczu zdarza się najczęściej u starszych kobiet. Powoduje je osłabienie mięśni, które podtrzymują pęcherz i kontrolują oddawanie moczu. Dlaczego do tego dochodzi?

Napięcie tych mięśni może się obniżyć w następstwie licznych ciąż, zmian hormonalnych, które pojawiają się w okresie menopauzy, a także otyłości.

U mężczyzn wysiłkowe nietrzymanie moczu pojawia się głównie po operacji gruczołu krokowego.

Jakie badania diagnostyczne warto wykonać?

Najważniejsze są objawy pacjenta – na ich podstawie lekarz najczęściej jest już w stanie określić rodzaj moczenia się. Warto też wykonać badanie moczu, które może wykluczyć ewentualne zakażenie układu moczowego.

Jeśli podejrzewa się udar bądź inną chorobę neurologiczną, należy wykonać elektroencefalogram i tomografię komputerową mózgu.

Czasem zachodzi też potrzeba przeprowadzenia tzw. badania urodynamicznego. Polega ono na tym, że wypełnia się sztucznie pęcherz i pozostawia w nim cewnik – dzięki temu można wewnątrz mierzyć ciśnienie i za pomocą komputera kontrolować czynność pęcherza.

