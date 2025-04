Dolegliwość ta może być konsekwencją silnych stresów, osłabienia mięśni kontrolujących pracę cewki moczowej, infekcji pęcherza, zabiegów chirurgicznych w obrębie układu moczowo-płciowego, a nawet porodu. NTM objawia się stałym, bezwiednym popuszczaniem moczu albo występuje tylko podczas wysiłku, np. ataku kaszlu, śmiechu, tańca czy podnoszenia czegoś ciężkiego

- Idź do ginekologa. Zleci on badanie urodynamiczne (składa się na nie kilka testów oceniających np. ciśnienie wewnątrz pęcherza i pracę cewki). Leczenie NTM jest długotrwałe, ale w większości przypadków daje dobre efekty. Terapia zależy od przebiegu i przyczyn choroby. Być może w twojej sytuacji wystarczy fizykoterapia i stosowanie leków doustnych. Czasem jednak konieczny bywa zabieg poprawiający pracę pęcherza lub cewki.

- W profilaktyce i leczeniu NTM pomaga ćwiczenie tzw. mięśni Kegla. By poczuć, jak one działają, postaraj się podczas siusiania wstrzymać strumień moczu. W taki sam sposób ćwicz potem „na sucho”. Napnij mięśnie Kegla, policz do 5, rozluźnij się, powtórz 8–10 razy. Ćwicz kilka razy dziennie i uzbrój się w cierpliwość, bo wyraźne efekty będą odczuwalne dopiero po kilku miesiącach takiego treningu.