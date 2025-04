Spis treści:

Staw kolanowy to największy staw w naszym ciele. Nazywany bywa koszmarem inżyniera, gdyż jego funkcjonowanie wymaga połączenia dwóch przeciwstawnych zadań: stabilności i ruchomości. Musi podtrzymywać nasze ciało i jednocześnie poruszać się w różnych płaszczyznach.

Ścięgna to pasma tkanki włóknistej łączące mięśnie z kością. Są niejako przedłużeniem mięśnia, aż do miejsca jego przyczepu. Głównym budulcem ścięgien są włókna kolagenowe. By stawy kolanowe były stabilne, bez zarzutu działać muszą ścięgna, które utrzymują kolano we właściwej pozycji. Niestety są one mało elastyczne i dlatego łatwo ulegają uszkodzeniu.

Ścięgno pod kolanem (ścięgno mięśnia podkolanowego) może ulegać różnym urazom: naciągnięciu, zapaleniu, naderwaniu czy zerwaniu. Jest stosunkowo wrażliwe na obciążenia.

Wystarczy za bardzo wygiąć nogę (np. chodząc na obcasach) lub nadmiernie skręcić tułów przy ugiętych kolanach, by nadwyrężyć ścięgna stawu kolanowego. Najbardziej narażeni na naciągnięcia i inne urazy ścięgien pod kolanem są jednak sportowcy, którzy wykonują dynamiczne, szybkie i nagłe ruchy.

Naciągnięte ścięgno pod kolanem powoduje przede wszystkim ból z tyłu poniżej kolana, nasilający się w trakcie ruchów, np. kucania, przysiadu, zginania nogi czy chodzenia, a ustępujący w czasie odpoczynku. Może też być odczuwany pod wpływem ucisku miejsca uszkodzenia.

Urazom ścięgna może towarzyszyć stały stopniowo narastający ból i obrzęk stawu. Dodatkowo pojawiają się często uczucie niestabilności, „uciekania” i przeskakiwania w kolanie. Przy urazie ścięgna pod kolanem mogą pojawić się trudności z wyprostowaniem nogi i sztywność stawu, a także krwiak.

Przeczytaj: Ból kolana przy zginaniu.

Gdy podejrzewasz, że doszło do nadwyrężenia ścięgna pod kolanem, powinieneś ograniczyć obciążanie stawu, unieruchomić staw oraz przyłożyć chłodny okład na kolano. To może być worek z lodem, mrożonką lub zimny kompres żelowy (do kupienia w aptece). Możesz też przyjąć lek przeciwzapalny (np. ibuprofen) oraz zastosować okłady z octu lub altacetu, zmniejszające obrzęk.

Konieczna jest również konsultacja lekarska, nawet jeżeli dolegliwości zaczną ustępować. Uraz może dać o sobie znać za jakiś czas. Zmiany w obrębie ścięgna mogą też prowadzić do jego zerwania, deformacji, zwapnień albo przykurczów, dlatego żadnych objawów nie powinniśmy bagatelizować.

Jeśli doszło do zerwania ścięgna, staw nie będzie funkcjonował prawidłowo i rozpocznie się proces przyspieszonej destrukcji łąkotek oraz chrząstek, co doprowadzi do wczesnego rozwoju zmian zwyrodnieniowych w kolanie. Lekarze twierdzą, że takie nieleczone kolano ulega zniszczeniu statystycznie w ciągu 10–15 lat od urazu.

Na ból kolan spowodowany naciągnięciem ścięgna pod kolanem pomoże okład z arniki – działa przeciwbólowo i zmniejsza obrzęk. 3 łyżeczki ziela zalej szklanką wrzątku, następnie parz 5 minut i schłodź. Zwilż nim gazę i przyłóż na bolące kolano. Na nadwyrężenie ścięgna pod kolanem stosuje się również preparaty z żywokostu lub kasztanowca.

Początkowo pomocne są chłodne okłady, które możesz kilka razy dziennie przykładać do kolana. Zmniejszą obrzęk i ból. Może to być woreczek z lodem albo okład z żelem chłodzącym. Po dwóch dobach od urazu zalecane jest stosowanie ciepłych okładów. Pobudzają krążenie i przyspieszają gojenie.

Unikaj dodatkowego obciążania kolana i nadmiernego wysiłku. Staraj się jak najwięcej odpoczywać i trzymać nogę wyżej, co łagodzi opuchliznę. Po kilku dniach możesz stopniowo rozciągać mięśnie i ścięgna, aby wracać do sprawności. Skonsultuj się ze specjalistą, jeżeli domowe metody nie przynoszą ulgi albo objawy się nasilają.

Aby potwierdzić uszkodzenie ścięgna pod kolanem, konieczne jest prześwietlenie oraz USG kolana. W zależności od wyniku badania specjalista zdecyduje o dalszym leczeniu. Może ono obejmować fizjoterapię, przyjmowanie leków przeciwzapalnych, noszenie opaski stabilizującej na kolano lub założenie ortezy. Postępowanie zależy od wyników badania oraz objawów.

Na podstawie artykułu z Pani Domu. Treść została pierwotnie opublikowana 02.04.2013.

