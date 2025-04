Fot. Fotolia

Czy twój mężczyzna wie, jaki ma poziom cholesterolu? A cukru we krwi? Pewnie nie pamięta też, kiedy ostatnio robił USG. Zauważyłaś za to, że wchodzenie po schodach coraz bardziej go męczy, a czytając gazetę często mruży oczy. Zrzuca to na karb zmęczenia, prawda? A kiedy ostatnio był u lekarza?

Lepiej zapobiegać niż leczyć – badania profilaktyczne

„W tym tygodniu nie mam czasu”, „Dziś jestem zbyt zmęczony” – takie wymówki mężczyźni potrafią mnożyć w nieskończoność. Skąd u nich niechęć do wizyt w przychodni? Część z nich uznaje, że dbanie o zdrowie jest niemęskie. Inni obawiają się, że usłyszą nieprzyjemną diagnozę – a przecież chowanie głowy w piasek nie tylko nie pomaga. Wręcz przeciwnie – im dłużej zwlekają, tym bardziej zmniejszają swoje szanse na skuteczną kurację, jeśli rzeczywiście coś im dolega.

Jeszcze jedna popularna wymówka to: „Przecież dobrze się czuję”. Panowie uważają, że skoro nic ich nie boli, to nic im nie jest. – „To duży błąd, ponieważ wiele schorzeń w początkowym stadium nie daje zauważalnych ani tym bardziej bolesnych objawów. Tak jest na przykład w przypadku cukrzycy czy niektórych nowotworów. Również zawał serca może wystąpić nagle, bez jakichkolwiek zauważalnych dla pacjenta wcześniej symptomów” – mówi dr Marta Kunkel, specjalista endokrynolog ze szpitala Medicover.

Dlatego regularne badania są kluczowe, bo im wcześniej ewentualna choroba zostanie wykryta, tym szybciej można rozpocząć leczenie. Z tego powodu warto swojemu partnerowi o nich przypominać, a także namawiać go do konsultacji z lekarzem, gdy już coś mu dolega. – Wielu mężczyzn woli zacisnąć zęby i czekać, aż „samo przejdzie”. Tymczasem każdy rodzaj niezdiagnozowanych dolegliwości czy dolegliwości o niejasnej przyczynie, które nawracają – jak powracające bóle głowy, bóle w klatce piersiowej, osłabienie, krwawienia z nosa, nieuzasadnione wahania wagi – powinniśmy potraktować jako sygnał alarmowy. Dotyczy to również dolegliwości występujących po raz pierwszy, ale utrzymujących się dłużej niż kilka dni. Warto wówczas zwrócić się po pomoc do lekarza w celu określenia ich przyczyny i wykluczenia niekiedy poważnych schorzeń – podkreśla dr n. med. Mieczysław Kopacz ze szpitala Medicover.

Jakie badania kontrolne dla mężczyzn?

Część panów przyznaje, że nie poddaje się badaniom, bo po prostu nie wie, jakie należy wykonywać. Na które zatem warto zwrócić swojemu mężczyźnie uwagę? Raz w roku powinien przede wszystkim przebadać krew. Wyniki takiego testu dostarczają wielu cennych informacji, między innymi o poziomie cukru, cholesterolu, wydolności nerek, pracy wątroby i tarczycy, a także gospodarce hormonalnej organizmu. Dobrze, by zrobił również EKG i przebadał mocz, a także skontrolował stan wzroku. Istotna jest również profilaktyka nowotworowa.

Jak jednak znaleźć czas na wykonanie tych wszystkich badań? Odpowiedź na to pytanie podsuwają ośrodki medyczne. Placówki oferują specjalne pakiety, w ramach których przeprowadzane są testy diagnostyczne, dzięki czemu można wykryć początki różnych chorób. Badania takie pozwalają na szczegółową ocenę stanu zdrowia i są zalecane przede wszystkim mężczyznom po 35 - 40 roku życia. Za pomocą zaawansowanych metod kontroluje się między innymi stan serca, naczyń wieńcowych, układu oddechowego i moczowo-płciowego. Pozwala to na ocenę zagrożenia szeregiem schorzeń, w tym udarem mózgu, zawałem, miażdżycą lub cukrzycą. W ten sposób można również wykryć ewentualne wczesne zmiany nowotworowe, które zwykle ujawniają się wtedy, gdy choroba jest już bardzo zaawansowana i kiedy skuteczne jej leczenie staje się problematyczne. – „Mamy świadomość, że wielu naszych pacjentów to osoby z napiętym kalendarzem, dlatego wszystkie testy są wykonywane w jednej miejscu, w luksusowych warunkach i zajmują maksymalnie osiem godzin. Dzięki temu nie trzeba obawiać się, że konieczne będzie wyłączenie się z życia zawodowego czy rodzinnego na dłuższy czas” – dodaje dr n. med. Mieczysław Kopacz.

Stres, życie w ciągłym biegu, nieregularne posiłki – prowadząc intensywny tryb życia łatwo zapomnieć o własnym zdrowiu. Efekt? Polacy żyją nie tylko krócej niż Polki, ale też umierają szybciej niż pozostali Europejczycy. Jedną z przyczyn tego stanu jest unikanie przez nich badań. Dlatego jeśli chcesz, by twój mężczyzna przez długi czas cieszył się dobrym zdrowiem i samopoczuciem, przypominaj mu o tym, by wykonywał je regularnie. To może go uchronić przed wieloma poważnymi dolegliwościami.

