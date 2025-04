Natura dla zdrowia i urody: cebula zwyczajna

Obrana cebula przyprawia nas o łzy. Tylko czy jest nad czym płakać, skoro cebula to samo zdrowie?

Uprawiamy ją w przydomowych ogródkach. Podczas zakupów na targu sięgamy po nią o każdej porze roku. Dodawana do wielu potraw nadaje im niepowtarzalny smak i aromat. Sprawia, że nasze doznania smakowe są silniejsze. Cebulę doceniamy w naszych kuchniach, ale często zapominamy, jakie tak naprawdę ma dla nas znaczenie. Znaczenie dla naszej dobrej formy. Bo cebula to panaceum na wiele dolegliwości. Stosowana już przez naszych przodków zawsze była ceniona za swoje niezwykłe właściwości odkażające, wzmacniające i dobroczynnie wpływające na wiele ważnych funkcji organizmu. Pochodzi z Azji Środkowej, ale współcześnie jej uprawa jest prowadzona na całym świecie. Warto też wspomnieć, że w naszym kraju jej produkcja jest bardzo wysoka, z uwagi na umiarkowany klimat, w którym cebula doskonale się „czuje”. Na co w takim razie wpływa i w jakim celu może nam posłużyć jako środek kurujący?

Ratunek dla skóry

Cebula przyspiesza gojenie się ran, ale nie tylko. Jest jednym ze specyfików, które pozwalają zwalczać trądzik. Cebula doskonale radzi sobie ze zwykłymi wykwitami, ale także z ropnymi postaciami trądziku. Zaleca się stosowanie każdego dnia maseczki z cebuli.

Maseczka z surowej cebuli – po obraniu dwóch średniej wielkości cebul ucieramy je na tarce o średnim oczku. Na oczyszczoną skórę twarzy nakładamy miąższ i pozostawiamy na około 20 minut. Po tym czasie cebulę trzeba zmyć letnią wodą. Uwaga! Osoby posiadające wrażliwą cerę, powinny przed wykonaniem takiej maseczki wykonać próbę na małym skrawku skóry.

Maseczka z ugotowanej cebuli – dwie obrane cebule gotujemy w całości. Potem ugniatamy je na miazgę i mieszamy z jedną łyżką mąki ziemniaczanej. Nakładamy na oczyszczoną skórę twarzy i pozostawiamy na ok. 40 minut. Po tym czasie zmywamy letnim wywarem z zaparzonego wcześniej rumianku.

Dobra na kaszel

Cebula wspomaga walkę z przeziębianiem i pozwala na szybszy powrót do formy. Znakomicie działa w stanach zapalanych gardła oraz w razie występowania męczącego kaszlu. Aby złagodzić ból gardła i pozbyć się kaszlu, można z powodzeniem stosować syrop z cebuli lub przygotowywane z niej wywary.

Syrop - ¼ kg obranej cebuli wrzucamy do garnka, dodajemy szklankę cukru kryształu, szklankę miodu, zalewamy 4 szklankami wody i wygotowujemy do uzyskania gęstej konsystencji. Syrop należy pić codziennie 2-4 razy po jednej łyżeczce do herbaty.

Napój cebulowy – kilka obranych cebul zalewamy wrzącą wodą i odstawiamy na kilka godzin. Każdego dnia wypijamy 2, 3 szklanki.

Na katar

Katar to jedna z pierwszych oznak przeziębienia, nie zawsze potrafimy sobie z nim poradzić. Nasze działania czasem wymykają nam się spod kontroli, a my bardzo szybko tracimy cierpliwość do zatkanego lub kapiącego nosa. A cebula w takich sytuacjach okazuje się być niezastąpiona. Kilkakrotne inhalacje w ciągu dnia nad świeżym sokiem z cebuli pomagają bardzo szybko zlikwidować katar.

Bóle, ukąszenia, odmrożenia

Cebula idealnie nadaje się jako środek pierwszej pomocy w niespodziewanie pojawiających się sytuacjach. Gdy zranimy się, gdy pęknie nam skóra w wyjątkowo drażliwym miejscu lub uszkodzimy naskórek, potarcie tych miejsc sokiem z cebuli lub zrobienie okładu z utartej cebuli na gazie zadziała antybakteryjnie i przyspieszy proces regeneracji skóry. Jeśli zostaniemy ukąszeni przez komara, pająka, osę lub innego niechcianego insekta, potarcie miejsca ugryzienia świeżym sokiem z cebuli (wystarczy ja przekroić na pół) zlikwiduje uczucie swędzenia, zmniejszy obrzęk i przyspieszy zanik śladu po ugryzieniu. Cebula może być stosowana do okładów na trudno gojące się rany, ropienie, opryszczkę lub odmrożenia.

Zdrowie i blask dla włosów

Stosowana w kosmetyce naturalnej przyczynia się do dwóch istotnych procesów. Po pierwsze powoduje szybszy porost włosów. Stąd jest środkiem, po który sięgają kobiety, chcące w naturalny sposób przyspieszyć porost włosów. Jeśli są słabe, rzadkie i wypadają, nacieranie skóry głowy świeżą cebulą wydaje się być doskonałym rozwiązaniem. Wiele osób obserwuje bardzo szybki porost włosów po takiej kilkutygodniowej kuracji. Jednak wiele narzeka również na specyficzny zapach cebuli, który mimo regularnego mycia włosów szamponem i tak jest wyczuwalny. No cóż, bez pewnych poświęceń nie ma rezultatów.

Ale cebula powoduje także, że włosy matowe, suche, pozbawione blasku, mogą go odzyskać. W tym celu należy wykonywać płukanki z cebuli. Uwaga, do płukanek używa się tylko łusek cebuli, czyli części niejadalnej. Łuski moczy się we wrzącej wodzie i kolorowym wywarem płuczemy włosy po każdym myciu.

Na cholesterol i wysoki cukier

Wysoki poziom „złego” cholesterolu to spory problem nękający zazwyczaj osoby starsze. Zdrowy styl życia i codzienna dieta to główne czynniki wskazywane jako zasadniczo wpływające na cholesterol. I także w tym zdrowotnym problemie cebula okazuje się być świetnym lekarstwem. Kilkumiesięczna kuracja z zastosowaniem cebuli powoduje, że poziom cholesterolu wraca do dopuszczalnych norm. Wystarczy tylko zjadać każdego dnia jedną średnią, surową cebulę. Jeśli pojawia się problem z jedzeniem surowej cebuli, z uwagi na jej ostry smak i łzawiący silny zapach, można posiłkować się piciem soku. Najlepiej jest go przyrządzić w prosty sposób z użyciem sokowirówki, wystarczy kilogram, obranej, umytej cebuli. Cały powstały sok miesza się z sokiem z cytryny w takiej samej ilości i pije każdego dnia jedną łyżkę stołową soku. Systematyczne jedzenie cebuli wpływa pozytywnie nie tylko na wysoki cholesterol, ale reguluje także poziom cukru we krwi, stąd cebula zalecana jest do spożycia osobom cierpiącym na cukrzycę.

Na reumatyzm

W razie pobolewania stawów, stanów zapalnych na tle reumatycznym cebula pozwala szybko pozbyć się dolegliwości. W tym celu należy wykonywać z niej okłady. Cebula powinna być utarta tak, aby miała konsystencję musu. Nakłada się ją na bolące miejsce i przykłada gazą lub flanelową ściereczką. Okład zdejmuje się po ok. 1 godzinie.



Łzawa kuchnia

W kuchni cebulę dodajemy do wielu potraw. Jest dodatkiem do potraw mięsnych, do sałatek, do dań na bazie śledzi, jajek, a także do kanapek. Jedno jest pewne, nasze skojarzenia z cebulą nie sprowadzają się tylko do drażniącej woni, która wywołuje silne i niepohamowane łzawienie oczu. Dobrze też wiemy, że przesadne zajadanie się daniami ze sporą dawką cebuli prawie zawsze jest odczuwalne, bo cebula wyjątkowo długo się trawi. Dlatego w jej spożyciu warto zachować umiar. Ale biorąc na ząb cebulę warto pamiętać jeszcze o jej zdrowotnych zaletach, o tym, że wzmocni pracę naszego organizmu i dobroczynnie wpłynie na naszą urodę.

