Idealna cera marzeniem w XXI wieku

Na nasz wizerunek wpływa bardzo wiele rzeczy. Już nie tylko elegancki strój, nienaganna fryzura czy zadbane paznokcie. Wiele osób zwraca uwagę także na cerę. A ta nie zawsze jest idealna.

Zatem co zrobić, gdy mimo stosowania różnych kosmetyków czy dokładnej pielęgnacji na twarzy pojawiają się różnego rodzaju krosty lub pryszcze? Przede wszystkim – nie należy załamywać rąk. Przyczyn trądziku może być naprawdę wiele.

Ładna cera? A masz zdrowe zęby?

Jeśli problemy ze skórą stają się uporczywe, warto udać się do dermatologa, który na pewno znajdzie skuteczne rozwiązanie.

Jednak może zdarzyć się i tak, że dermatolog odeśle pacjenta do… dentysty.

Co zęby mają wspólnego z wypryskami na twarzy?

Wciąż niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że stan zdrowia zębów wpływa na stan zdrowia całego organizmu. Zepsute zęby powodują choroby serca czy płuc. Problemy z zębami można także „wyczytać” ze skóry twarzy.

Dlaczego tak się dzieje?

– W przypadku, gdy zęby są zepsute, mamy do czynienia ze skupiskiem bakterii. Kiedy stan zapalny w jamie ustnej jest na tyle poważny, że wymaga na przykład leczenia kanałowego, to bakterie „rozsiewane są” na cały organizm wywołując tzw. chorobę odogniskową – tłumaczy lek. stom. Bartosz Nowak z Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej PRODENTA w Gliwicach.

Gdy przyczyną trądziku jest zepsuty ząb, a nie np. zmiany hormonalne czy łojotok, to wypryski najczęściej pojawiają się:

w okolicy ust,

na brodzie,

na kościach szczęki.

Nie zawsze boli

Ząb nie musi boleć, by powodował problemy ze skórą twarzy:

– Jeśli ząb boli, to zazwyczaj jest to początkowy sygnał do tego, że dzieje się z nim coś niedobrego. Jeśli niezwłocznie odwiedzimy stomatologa to na pewno szybko wyleczy on nasz problem. Dużo bardziej niebezpieczne dla zdrowia są sytuacje, gdy ząb nie boli, a mimo to wymaga natychmiastowego leczenia lub nawet usunięcia. Pozostawione korzenie czy martwe zęby nieraz nie dają żadnych sygnałów bólowych, a stanowią siedlisko bakterii, które przez krwiobieg są przenoszone do innych narządów i powodują stan zapalny lub niepotrzebnie obciążają dany organ – tłumaczy dr Nowak.

Pamiętaj, aby wyleczyć wszystkie zęby

Wszystkie te problemy mają źródło w braku dbania o zdrowie zębów:

– Do takiej sytuacji dochodzi w przypadku nieleczonej próchnicy. Bakterie przenikają w głąb miazgi zęba, potem do korzenia i w rezultacie dochodzi do obumarcia zęba. W środku namnażają się bakterie gnilne tzw. beztlenowe i mimo że ząb nie boli to jednak przez ukrwioną kość szczęki, z którą połączony jest ząb, przenikają one do innych organów powodując zakażenia lub stany zapalne. W przypadku uzupełniania ubytku w martwego zęba nie wystarczy założyć zwykłej plomby. Konieczne jest leczenie kanałowe tzw. endodontyczne. Stomatolog usuwa wtedy zniszczoną miazgę zęba, dezynfekuje ząb wraz z korzeniem i usuwa bakterie. Samo założenie plomby by tu nie pomogło – wyjaśnia stomatolog.

Zrób porządek z pozostałymi korzeniami i zębami mądrości

To samo dotyczy nieusuniętych korzeni, które powinny zostać niezwłocznie usunięte.

– Wielu pacjentów sądzi, że wraz z utratą zęba doszło także do usunięcia bakterii próchnicowych. Nic bardziej mylnego. Pozostawiony korzeń jest także niebezpieczny dla naszego zdrowia. Nawet nie do końca wyrznięte zęby mądrości mogą być siedliskiem bakterii – przestrzega dr Nowak.



