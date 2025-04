Trądzik to powszechna choroba skóry. Dotyczy nie tylko nastolatków. Coraz częściej pojawia się także na skórze osób w wieku 30 lat. Leczenie tej popularnej choroby powinno odbywać się pod okiem dermatologa. Terapia obejmuje preparaty stosowane zewnętrznie na skórę oraz leki doustne.

Spośród preparatów stosowanych na skórę najczęściej przepisuje się antybiotyki z grupy tetracyklin, często w postaci preparatów złożonych zwierających pochodne witaminy A lub tlenek benzoilu. Doustnie pacjenci również mogą otrzymywać antybiotyki i pochodne witaminy A. Ponieważ leczenie jest długotrwałe warto zacząć je jak najwcześniej od momentu pojawienia się zmian skórnych. Może to zapobiec powstaniu powikłań potrądzikowych, takich jak blizny i przebarwienia. Te zmiany, bowiem wymagają już bardziej agresywnego leczenia. Na szczęście dermatologia estetyczna ma coraz więcej do zaoferowania.

Jakie techniki zastosować na blizny potrądzikowe?

Intensywność powstawania blizn po trądziku zależy od nasilenia i głębokości stanu zapalnego, a także od czasu rozpoczęcia leczenia. Blizny potrądzikowe najczęściej mają charakter zanikowy. Mogą się także pojawić przerosłe blizny stanowiące znaczny defekt kosmetyczny.

Jedną z metod leczenia blizn jest laser frakcyjny. Emituje on światło o długości 1550 nm. Powoduje podgrzanie skóry w postaci mikroskopijnych punkcików. Skóra wokół tych punkcików jest zdrowa i od niej rozpoczyna się proces gojenia. Powstanie mikroskopijnych uszkodzeń stymuluje procesy naprawcze. Zabiegi wykonuje się w seriach. Zwykle jest to 3 do 5 zabiegów wykonywanych w odstępach 2 do 5 tygodni.

Zabiegi są bezpieczne dla zdrowia. Sporadycznie przy bardzo wysokich temperaturach stosowanych w przypadku głębokich zmian mogą pojawić się pęcherze i przejściowe odbarwienia. W trakcie zabiegu odczuwa się ukłucie, które jest dobrze znoszone przez pacjentów i porównywane z ukłuciem igły. Aby jednak zmniejszyć dyskomfort skórę w wypalanych miejscach znieczula się kremem. Ponadto w trakcie zabiegu skóra jest dodatkowo chłodzona zimnym powietrzem, co również zmniejsza nieprzyjemne odczucia. Zabieg trwa około 20 minut.

Po zabiegu przez około 2 godziny pacjent odczuwa dyskomfort, taki jak po intensywnym opalaniu słonecznym. Obrzęk utrzymuje się około 2–3 dni, a rumień 5–7 dni. Może również pojawić się złuszczanie naskórka.

Większość pacjentów widzi poprawę po 2 do 4 tygodniach od zakończenia serii zabiegów. Przebudowa kolagenu będzie trwała jednak nadal powodując wygładzenie i ujędrnienie skóry jeszcze przez 6 miesięcy. Przeciwwskazaniami do zabiegu są atopowe zapalenie skóry, opryszczka, bliznowce, ciąża, padaczka i stosowanie leków uwrażliwiających skórę na światło.

Do poprawienia regeneracji skóry i zmniejszenia blizn potrądzikowych stosuje się również peelingi, które polegają na celowym chemicznym lub mechanicznym uszkodzeniu naskórka, aby pobudzić skórę do odnowy. Zastosowanie mają peelingi z alfa-hydroksykwasami, z kwasem trójchlorooctowym i kwasem salicylowym. W gabinetach dermatologicznych dostępny jest bogaty wybór tego typu zabiegów. Dermatolog dobierze metodę najbardziej odpowiednią do zmian skórnych. Zabiegi tego typu należy powtarzać.

