Na początku warto podkreślić, że maluch powinien bawić się w piasku ponieważ taka zabawa korzystnie wpływa na rozwój dziecka. Należy jednak zdawać sobie sprawę, że istnieje zagrożenie spowodowane przez chorobotwórcze bakterie i pasożyty, które mogą znajdować się w piasku. Istnieją jednak sposoby, aby zminimalizować ryzyko zakażenia się nimi przez nasze dziecko.

Reklama

Niebezpieczeństwo w piaskownicy

Lista bakterii i pasożytów, które mogą znajdować się w piaskownicy jest naprawdę długa. Najczęściej są to bakterie, które zaliczamy do tak zwanej flory kałowej, na przykład E. coli (chorobotwórcze i niechorobotwórcze) i Salmonelli . Mniej znane – Campylobacter (wywołują biegunkę z krwią), Clostridium perfringens (przyczyniają się do zakażenia przewodu pokarmowego i skóry), a także paciorkowce i gronkowce, które mogą zaatakować skórę malucha. Niebezpieczne są wirusy, grzyby, a także pasożyty jelitowe (ludzi i zwierząt, na przykład Toksoplazma i lamblie), a także bakterie Campylobacter przenoszone przez ptaki.

Polecamy: Rowerki biegowe - galeria

Wybieraj ogrodzone place zabaw

Ogrodzone place zabaw są zdecydowanie bezpieczniejsze ponieważ zwierzęta domowe, a także wolnożyjące, które przyczyniają się do zanieczyszczenia piasku bakteriami nie mają do nich wstępu. Dlatego też postaraj się unikać nieogrodzonych piaskownic.

Objawy zakażenia bakteriami z piasku

Po zakażeniu bakteriami z piasku najczęściej występuje biegunka, wymioty, bóle brzucha i alergie skórne. Jednak wiele zakażeń bakteriami w początkowym etapie nie musi dawać żadnych objawów. W przypadku niektórych pasożytów możemy mieć do czynienia z tak zwanym „zespołem larwy wędrującej”, co objawia się spiralnym zaczerwienieniem na skórze rąk i nóg. Jeśli natomiast glista zwierzęca dostanie się do przewodu pokarmowego, z łatwością może pokonać drogę przez cały organizm docierając nawet do gałki ocznej i w końcowym efekcie ją uszkadzając.

Jeśli twój maluch ma od kilku dni biegunkę z krwią, męczące wymioty, kaszel , zmiany skórne warto przypomnieć sobie czy przypadkiem smyk nie bawił się ostatnio w piaskownicy. Wielu rodziców bardzo często nie kojarzy choroby dziecka z pobytem malucha w piaskownicy. Jeśli objawy nie mijają przez dwa do trzech dni, jak najszybciej odwiedź pediatrę.

Polecamy: Bezpieczne dziecko nad wodą

Gdy dziecko skaleczy się podczas zabaw w piaskownicy

Wybierając się z maluchem na plac zabaw warto włożyć do torebki jednorazowe gaziki do dezynfekcji ran, a także plaster. Jeśli smyk podczas zabawy w piasku skaleczy się, trzeba jak najszybciej przemyć rankę czystą wodą z butelki, a następnie gazikiem do dezynfekcji ran. Na koniec należy osuszyć miejsce dookoła rany i przykleić plaster. Ważne jest, aby ranę sprawdzać codziennie pod kątem ewentualnego zakażenia.

Jeżeli skaleczenie jest poważniejsze i występuje silne krwawienie, zabezpiecz ranę czystą chusteczką higieniczną i jak najszybciej idź do lekarza, który udzieli maluchowi fachowej pomocy.

Jeśli maluch skaleczy się podczas zabaw w piasku, należy pamiętać o możliwości zakażenia się tężcem. Natychmiast sprawdź, czy smyk ma aktualne szczepienie przeciw tężcowi.

Reklama

Jak dbać o bezpieczeństwo dziecka podczas zabaw w piaskownicy

Najważniejsze to wybór odpowiedniej piaskownicy. Najlepsza byłaby taka, która znajduje się na ogrodzonym placu zabaw i jest przykrywana na noc. Natomiast piasek powinien być całkowicie wymieniany przynajmniej dwa razy do roku. To ważne ponieważ częściowa wymiana piasku nie uchroni malucha przed zagrożeniem. Zabawy i kopanie w piasku spowoduje, że stary piasek ponownie znajdzie się na wierzchu. Niestety niewiele osiedli dba w ten sposób o piaskownicę i bezpieczeństwo najmłodszych. Dlatego też najważniejsza jest nasza troska o smyka. Pamiętaj, że malec nie powinien nigdy jeść podczas zabaw w piasku. Jeśli zgłodnieje niech usiądzie na ławce, a ty umyj mu ręce specjalnym żelem antybakteryjnym, który do użycia nie wymaga bieżącej wody. Dopiero wtedy maluch może zjeść kanapkę lub drożdżówkę podaną przez folię lub papier. Ważne jest aby podczas zabawy dziecko nie wkładało do buzi rączek, zabawek i piasku.

Pamiętaj aby po powrocie do domu maluch umył ręce wodą z mydłem.

Zobacz także: Jak chronić skórę dziecka przed słońcem?