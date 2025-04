Każdy z nas odczuwa to na własnej skórze – gdy robi się cieplej, mamy więcej energii, jesteśmy bardziej zadowoleni i szczęśliwsi. Łatwiej się relaksujemy i lepiej radzimy ze stresem. Świetny humor to jednak nie jedyna zaleta pięknej pogody. Promienie słoneczne działają bowiem korzystnie na cały organizm. Dlatego warto wykorzystać coraz cieplejsze dni na bezpieczne opalanie . Lepiej się z tym pospieszyć, bo w Polsce tzw. średnia roczna liczba godzin słonecznych wynosi tylko ok. 1600. Oznacza to, że w ciągu dnia słońce pojawia się na niespełna 4,5 godziny. Dla porównania: w niektórych rejonach Hiszpanii czy Grecji słońce średnio świeci ponad 8 godzin dziennie. Dlatego warto wykorzystać lato i "nałapać" nieco promieni. To pomoże nam podreperować zdrowie. Oto w czym konkretnie może pomóc ci słońce.

Reklama

1. Wzmacnia kości

Pod wpływem promieniowania słonecznego z cholesterolu gromadzącego się tuż pod skórą powstaje witamina D, która jest niezbędna do prawidłowego przyswajania wapnia i fosforu z pożywienia. A bez tych dwóch minerałów nie może być mowy o mocnych kościach. O ich wysoki poziom w organizmie powinny zadbać szczególnie kobiety w okresie menopauzy, bo wówczas gwałtownie wzrasta ryzyko osteoporozy (postępującej utraty masy kostnej). Dlatego szczególnie tym paniom (ale nie tylko, to ważne dla każdego z nas!) zaleca się codzienne spacery na słońcu.

2. Poprawia płodność

Takie działanie słońca potwierdzają historie par, które miesiącami bezskutecznie starały się o dziecko, a osiągały rezultat latem, gdy słońca jest pod dostatkiem. Dlaczego tak się dzieje? Po pierwsze promieniowanie słoneczne normalizuje gospodarkę hormonalną. Prawdopodobnie wpływa też na lepsze oczyszczenie organizmu ze szkodliwych produktów przemiany materii (toksyn). Poza tym gdy jest ciepło, lepiej radzimy sobie ze stresem, a to sprawia, że mamy wyższe libido. Wszystko to powoduje, że wakacje są wymarzonym momentem na poczęcie dziecka.

3. Łagodzi zmiany skórne

Łuszczyca, atopowe zapalenie skóry, lekki trądzik to choroby dermatologiczne, w leczeniu których promieniowanie słoneczne przynosi znaczną poprawę. Choć zwykle jest ona krótkotrwała, daje wytchnienie chorym. Trzeba jednak zachować umiar, bo nadmierna, wielogodzinna ekspozycja na słońce bez należytej ochrony (patrz ramka) może skutkować czymś zupełnie przeciwnym – nasileniem choroby dermatologicznej.

4. Chroni serce

Słońce wpływa korzystnie również na układ krwionośny. Działa podobnie jak wysiłek fizyczny – wpływa na zmniejszenie spoczynkowej częstotliwości akcji serca, poprawiając jego wydolność. Normalizuje też ciśnienie krwi i poziom cholesterolu. Jeśli więc masz jakiekolwiek kłopoty z krążeniem letni spacer potraktuj jak lekarstwo.

5. Daje szczęście

Potwierdzają to lekarze – pod wpływem słońca organizm wytwarza serotoninę – hormon, który poprawia humor, reguluje apetyt i rytm biologiczny organizmu (a tym samym zmniejsza problemy np. z bezsennością). Dlatego terapia promieniami słonecznymi stosowana jest właśnie m.in. w leczeniu depresji. Może także jej zapobiegać, dlatego jeśli czujesz się przygnębiona i nie w sosie, idź na długi letni spacer. Gwarantujemy – poczujesz się lepiej!



6. Walczy z rakiem

Badania naukowe potwierdzają, że umiarkowane kąpiele słoneczne, mogą mieć też działanie antynowotworowe. Ma to związek z wytwarzaną pod wpływem słońca witaminą D, która hamuje namnażanie komórek rakowych. Badania wykazały, że kobiety, które mają w organizmie wysoki poziom tej witaminy, są mniej zagrożone rakiem piersi. Zaś mężczyźni przebywający na słońcu co najmniej 20 godzin tygodniowo dwukrotnie rzadziej niż inni chorują na raka prostaty. Kąpiele słoneczne zmniejszają też o 30-40 proc. ryzyko chłoniaka, nowotworu złośliwego układu chłonnego. Ale uwaga! Z drugiej strony promieniowanie słoneczne może przyczynić się do powstania groźnego raka skóry – czerniaka. Dlatego trzeba bezwzględnie chronić skórę przed oparzeniami słonecznymi!



7. Obniża cukier

W przypadku cukrzycy typu 2 słońce daje podobne efekty jak wysiłek fizyczny, ponieważ normalizuje stężenie glukozy we krwi. Pod wpływem jego promieniowania bowiem trzustka zaczyna wydzielać więcej insuliny, która obniża poziom cukru w organizmie.

Uwaga! W kolejnym numerze "Pani domu" znajdziesz artykuł o tym, co robić, by skutecznie zmniejszyć poziom cukru we krwi i uniknąć cukrzycy.

8. Niszczy zarazki

Na początku XX wieku duński lekarz Niels Finsen za opracowanie skutecznej metody leczenia gruźlicy przy pomocy promieni słonecznych dostał Nagrodę Nobla. Dziś wiadomo, że słońce pomaga również w łagodzeniu zapalenia gardła, płuc, a nawet wspiera leczenie trądu. Jest też skuteczną bronią w walce z drożdżycami i grzybicami skóry (zwalcza wywołujące je drobnoustroje).

autorka jest redaktorką dwutygodnika "Pani domu"