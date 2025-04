Tegoroczna długa zima dała nam się nieźle we znaki. Pewnie dlatego wszyscy jesteśmy tak spragnieni słońca. Warto korzystać z jego promieni – radzą lekarze, dodając jednocześnie, że konieczny jest umiar, bo nadmierne eksponowanie skóry na słońce może prowadzić do oparzeń, a nawet powstania zmian nowotworowych. Twierdzą, że ze słońca najzdrowiej jest korzystać rano do godziny 11 i po południu po 16. Konieczne jest także smarowanie skóry kremami z filtrem. Trzymając się tych zaleceń, weźmiemy od słońca tylko to, co najlepsze. Na co zatem możemy liczyć? Oto 8 powodów, dlaczego warto korzystać ze słońca.

Dlaczego warto się opalać? Powód 1: wzmocnienie kości

Pod wpływem słońca powstaje w skórze witamina D, która jest niezbędna do prawidłowego przyswajania wapnia i fosforu – podstawowych budulców kości. To bardzo ważne zarówno dla dorosłych (szczególnie kobiet po pięćdziesiątce, u których wzrasta ryzyko osteoporozy), jak i dla dzieci, bo chroni je przed krzywicą.

Każdego dnia przez 10–20 minut odsłaniaj przedramiona (nawet w cieniu). To wystarczy, żeby organizm wyprodukował tyle wit. D, ile potrzebuje. Zaś słoneczna pogoda to okazja do zgromadzenia zapasów – w takie dni w organizmie może powstać nawet 50 razy więcej wit. D niż w pochmurne.

Dlaczego warto się opalać? Powód 2: złagodzenie chorób skóry

Na liście schorzeń dermatologicznych, w których wskazane jest słońce, są m.in.: łuszczyca i atopowe zapalenie skóry. Promieniowanie pomaga w gojeniu się zranień, ropnych wykwitów i zapaleń, a także

w zwalczaniu chorobotwórczych bakterii i grzybów obecnych na skórze. Poza tym w czasie słonecznego lata nasz organizm produkuje mniej hormonów stresu oraz histaminy (one często przyczyniają się do nasilenia objawów atopowego zapalenia skóry).

Jeśli cierpisz na łuszczycę, codziennie wystawiaj ciało na słońce (ale na krótko – ok. 10 minut) bez wcześniejszego smarowania się kremem z filtrem. Osoby z atopią mogą korzystać ze słońca, pod warunkiem że choroba nie jest w fazie zaostrzenia (nie ma sączących się ranek). Zawsze jednak powinny stosować kosmetyk dla cery wrażliwej, koniecznie z wysokim filtrem.

Dlaczego warto się opalać? Powód 3: zwiększenie płodności

To potwierdzają obserwacje: pary, które bezskutecznie starają się o dziecko, bardzo często osiągają swój cel latem. Dlaczego tak się dzieje? Słońce reguluje pracę układu hormonalnego, wpływa na lepsze oczyszczenie organizmu ze szkodliwych produktów przemiany materii i podnosi libido. Stwarza więc idealne warunki do zapłodnienia! Tutaj znajdziesz kalkulator dni płodnych.

Starania o dziecko zaplanuj na lato. Wcześniej jednak profilaktycznie odwiedź ginekologa.

Dlaczego warto się opalać? Powód 4: wzmocnienie serca

Według naukowców słońce uspokaja ciśnienie krwi i wpływa na zmniejszenie spoczynkowej częstotliwości akcji serca. A to właśnie podniesione tętno należy czynników zwiększających ryzyko zawału.

Staraj się jak najwięcej odpoczywać na świeżym powietrzu. Jeśli jednak masz już stwierdzone jakieś kłopoty z układem krążenia (np. chorobę wieńcową lub nadciśnienie), powinnaś szczególnie pamiętać o nawadnianiu organizmu (pij co najmniej 2–3 litry wody dziennie) i bezwzględnie o okryciu na głowę. Unikaj też przegrzania organizmu (uciekaj z pełnego słońca!).

Dlaczego warto się opalać? Powód 5: łatwiejsze odchudzanie

Słońce przyspiesza przemianę materii – pod jego wpływem zwiększa się metabolizm, co oznacza, że organizm nie tylko łatwiej spala kalorie, lecz także szybciej

i sprawniej oczyszcza się z toksyn.

Jeśli chcesz wspomóc działanie słońca, nie leż plackiem na plaży, a zacznij się ruszać – graj w piłkę, korzystaj z roweru, biegaj, pływaj. Staraj się też unikać słodzonych napojów, ogranicz owoce, za to jedz więcej warzyw bogatych w wodę, np. ogórków, pomidorów, cukinii.

Dlaczego warto się opalać? Powód 6: złagodzenie bólu stawów

Wygrzewanie się przynosi ulgę również w przewlekłych stanach zapalnych stawów, mogących prowadzić do zwyrodnienia stawów. Słońce poprawia ich ukrwienie, powoduje, że z chorych miejsc łatwiej wyprowadzane są toksyny uwalniane w czasie procesu zapalnego.

Nawet jeśli bolą cię stawy, powinnaś się ruszać. Nie leż więc na słońcu, ale też się nie forsuj. Spaceruj, pływaj, uprawiaj nordic walking.

Dlaczego warto się opalać? Powód 7: zapobiega mięśniakom

To także dzięki witaminie D. Badania naukowe potwierdziły, że kobiety, które mają jej pod dostatkiem, są o 32 proc. mniej narażone na powstanie mięśniaków macicy niż inne panie.

Korzystaj ze słońca, ale oczywiście nie zapominaj o corocznych wizytach u ginekologa!

Dlaczego warto się opalać? Powód 8: pomaga pokonać kamicę nerkową.

Słońce, a dokładnie wydzielane przez nie ciepło, działa rozkurczowo, ułatwiając kamieniom nerkowym przesuwanie się moczowodem do pęcherza i dalej do cewki moczowej.

