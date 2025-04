Na pytanie odpowiada alergolog Anna Tupieka-Kołodziejska

Reklama

Suchość i zaczerwienienie skóry nie muszą oznaczać uczulenia. Aby to sprawdzić, radzę zgłosić się do internisty. Stwierdzi on, czy konieczne jest leczenie lub dodatkowe badania. Bez względu na diagnozę suchą cerę trzeba nawilżać, stosując kremy pielęgnujące do skóry wrażliwej i obserwować zmiany.