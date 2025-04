Woda - dlaczego warto ją pić?

Woda to życiodajny i cenny płyn. Szczególnie ją faworyzujemy zimną i lekko gazowaną, jako napój podczas letnich dni. Trzeba wiedzieć, że nie tylko stanowi orzeźwienie dla spragnionych. Dzięki niej możemy cieszyć się dobrym zdrowiem i samopoczuciem.

Reklama

Fot. Depositphotos



Aby zachować stan równowagi w gospodarce płynowej organizmu, należy wypijać około 2-2,5 litrów wody dziennie, wliczając w to zupy, herbaty, kawę, kakao, koktajle, jogurty, owoce, warzywa i produkty spożywcze o stałej konsystencji. Jeśli następuje dysproporcja pomiędzy zapotrzebowaniem a zaopatrzeniem w płyny, może dojść do odwodnienia organizmu – co stanowi zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania wielu narządów.

Woda to życie



Jaka jest rola wody w organizmie ludzkim?



Doskonale wiemy, że spożywanie wody zapobiega odwodnieniu organizmu. jednak oprócz

tego, stanowi ona dodatkowo:

rozpuszczalnik witamin z grupy B i C,

nośnik pierwiastków,

rozrzedza nadmiernie gęstą krew,

podważa ciśnienie tętnicze krwi,

wspomaga detoksykację organizmu (wątroba, nerki),

nawilża błony śluzowe i skórę,

zapobiega tworzeniu się kamieni w nerkach i pęcherzyku żółciowym,

stanowi orzeźwienie i chłodzą organizm podczas upalnych dni,

tłumi uczucie głodu,

transportuje składniki odżywcze,

zapobiega zaparciom,

reguluje temperaturę ciała.

Ile wody potrzebuje człowiek?



Dlaczego warto pić wodę?



Role jakie pełni woda w naszym organizmie przesadzają o jej istocie w naszym codziennym jadłospisie. Woda nie jest kaloryczna, a mimo to wartościowa. Istnieje całe mnóstwo rodzajów wód: źródlanych i mineralnych. Niektóre z nich, dzięki unikatowemu zestawieniu pierwiastków, zyskały miano wody leczniczej, w związku z czym są stosowane wspomagająco w terapiach różnych chorób. W kurortach zwłaszcza na południu naszego kraju, proponowane jest leczenie za pomocą wód mineralnych (Szczawnica, Muszyna, Krynica Zdrój, Piwniczna, Żegiestów).

Woda wodzie nierówna



Mineralne wody lecznicze



Pijąc odpowiednią ilość wody gwarantujemy sobie zdrowy wygląd, ale i prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych organów. Skóra jest elastyczna, dobrze napięta, wolna od

zmian zapalnych. Naczynia krwionośne stają się sprężyste i elastyczne, a dzięki temu, że krew w nich płynąca nie jest za gęsta – niwelujemy ryzyko zastojów i powstawania żylaków w kończynach dolnych.

Ponadto wypijanie czystej wody mineralnej, bez dodatków pozwala na usprawnienie

detoksykacji organizmu (filtracja w nerkach, oczyszczanie wątroby). Dzięki spożywaniu wody, przy diecie bogato błonnikowej, usprawniamy i pobudzamy ruchy perystaltyczne jelit, co zapobiega nieprzyjemnym zaparciom. Jeśli ilość spożywanej wody jest za niska w stosunku do przyjmowanego błonnika – wówczas zaparcia pogłębiają się i są trudne do zwalczenia.

Reklama

Na sam koniec trzeba wspomnieć, że niedobór wody często obserwujemy w przypadku zespołu suchego oka. Dlatego warto się zastanowić, czy podczas pracy wypijamy tyle wody ile trzeba.