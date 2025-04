Na pytanie odpowiada lekarz rodzinny Dorota Łukaszuk

Reklama

Baterie, także te w zegarku, zawierają wiele substancji toksycznych, m.in.: kadm, ołów, rtęć i nikiel. Mogą być one jednak niebezpieczne dla zdrowia tylko wówczas, jeśli przedostaną się do środowiska, czyli na zewnątrz baterii. Jeśli więc nie będzie jej Pan samodzielnie wymieniał i przy tym niechcący jej nie uszkodzi, to nic Panu nie grozi. Większym zagrożeniem jest skład metalu, z jakiego są zrobione bransoleta i koperta zegarka. Wiele osób uczulonych na chrom lub nikiel ma silne odczyny (czerwone plamy) na skórze na nadgarstku. Wówczas trzeba nosić zegarki na paskach niezawierających tych metali.