Przyczyny zgagi



Najczęściej wymieniane przez respondentów przyczyny zgagi to: tłuste potrawy (25%), nieregularne i zbyt obfite posiłki (23%) oraz ostre potrawy (22%).

Na tłuste potrawy, jako główną przyczynę zgagi, wskazują osoby w wieku 40–49 lat i powyżej 60 lat; o nieregularnych i zbyt obfitych posiłkach, jako czynniku wywołującym zgagę, wspominają głównie badani w wieku 15–19 lat, a ostre potrawy to główna przyczyna zgagi przede wszystkim dla badanych w wieku 20–29 lat.

Zgaga a refluks



43% Polaków uważa, że zgaga i refluks to nie to samo, natomiast 17% badanych jest zdania, że jest to ta sama dolegliwość.

Ta obserwacja może wskazywać na poprawę świadomości zdrowotnej Polaków. Coraz więcej osób wie, że istnieje choroba refluksowa przełyku, a zgaga to tylko jeden z jej objawów, który może też towarzyszyć innym chorobom.

Walka za zgagą



Prawie połowa ankietowanych uważa, że najlepszym sposobem na walkę ze zgagą jest zmodyfikowanie diety. 1/4 respondentów uważa, że najlepszym sposobem jest pójście do lekarza, niewiele mniejszy odsetek ankietowanych wskazuje, że w takim przypadku najlepszym rozwiązaniem jest stosowanie leków bez recepty. Co ciekawe, 2/3 badanych nigdy nie zgłosiło się do lekarza w związku z pojawieniem się u nich dolegliwości wywołanych przez zgagę. W porównaniu jednak z rokiem 2011, w 2012 o 9% wzrósł odsetek Polaków, którzy w związku ze zgagą zgłosili się do lekarza – najczęściej internisty, a w następnej kolejności gastrologa. Kobiety zdecydowanie częściej niż mężczyźni odwiedzają lekarza, by pozbyć się dolegliwości wywoływanych przez zgagę.

Dla ogółu respondentów biorących udział w badaniu najważniejsze cechy idealnego leku to szybkie i bezpieczne działanie. W dalszej kolejności to możliwość przyjmowania leków tego typu przez kobiety ciężarne i karmiące piersią. Badani, którzy nie są zadowoleni ze sposobu działania leków mających zwalczać zgagę, jako główne powody niezadowolenia wskazują: 1% skuteczności, zbyt długi czas oczekiwania na efekty działania leku oraz skutki uboczne takich leków.

Uciążliwość zgagi



Czterech na pięciu Polaków, którzy w swoim życiu mieli zgagę, ocenia, że jest ona uciążliwa. Dla blisko co trzeciego badanego – jest ona bardzo uciążliwa. W 2012 roku, w porównaniu z 2011, zwiększył się odsetek badanych, dla których zgaga jest uciążliwa. O 6% wzrósł odsetek odpowiedzi „bardzo uciążliwa”, a o 1% odsetek odpowiedzi „raczej uciążliwa”. Wśród Polaków, którzy mieli w swoim życiu zgagę, zdecydowana większość (81%) przyznaje, że ma ona wpływ na pogorszenie się ich samopoczucia. 74% badanych twierdzi, że przez zgagę musi uważać, na to co je i unikać niektórych potraw. Dla 60% respondentów objawy zgagi mają wpływ na ich pracę, uniemożliwiając np. koncentrację.

Bądźmy czujni



Pamiętajmy, że tylko lekarz właściwie oceni, czy konieczne są dodatkowe badania (w szczególności gastroskopia), postawi pewną diagnozę i doradzi jaką strategię leczenia przyjąć. Leki dostępne bez recepty w większości przypadków niepowikłanej zgagi mogą być podstawowym leczeniem, ale pod warunkiem wcześniejszego postawienia diagnozy i wyeliminowania objawów wskazujących na chorobę o złym rokowaniu (tzw. objawów alarmowych np. chudnięcia, trudności z połykaniem, anemii).

