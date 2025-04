Refluks

Refluks znaczy tyle co cofanie się. W chorobie refluksowej przełyku z żołądka do przełyku zarzucana jest kwaśna treść pokarmowa. Błona śluzowa przełyku, która wyściela go od środka nie jest przystosowana do kwaśnego odczynu i ulega uszkodzeniu. Stąd biorą się objawy.

Uczucie pieczenia za mostkiem, czyli zgaga to właśnie to co czujemy, kiedy kwaśna treść drażni przełyk. Często czujemy cofanie się treści pokarmowej z żołądka. Może temu towarzyszyć odbijanie się. Położenie się po posiłku nie przynosi ulgi, wręcz przeciwnie nasila objawy, a po tłustym, ciężkim posiłku może czekać męka.

Rano może czekać nas pobudka z kaszlem lub chrypką. To wszystko dlatego, że w nocy długo leżymy i treść z żołądka może dostawać się do krtani i drażnić struny głosowe. Wystarczy nawet niewielka ilość by wywołać te objawy.

Nie bagatelizuj

W telewizji pełno reklam cudownych środków na zgagę, które nawet działają, jednak nie powinniśmy dać się zwieść. Usuwają one objaw, a nie przyczynę choroby, poza tym przewlekły stan zapalny jaki powstaje w przełyku w chorobie refluksowej jest czynnikiem ryzyka raka przełyku. Kiedy zaczniemy mieć problemy z połykaniem lub kiedy wystąpi krwioplucie i zaczniemy gwałtownie chudnąć może być już za późno.

Z arsenału lekarza

Zacznijmy od badań... Generalnie jeśli nie ma niepokojących objawów (zaburzenia przełykania, krwawienie, chudnięcie, chrypka, kaszel) najpewniej obejdzie się bez badań. W pozostałych przypadkach możemy zostać skierowani na badanie endoskopowe oraz pomiar pH przełyku.

Jeśli chodzi o leczenie to choroba refluksowa przełyku jest chorobą przewlekłą, a to oznacza konieczność stałego leczenia. Obejmuje ono zalecenia ogólne dotyczące higienicznego trybu życia Nie należy kłaść się z pełnym żołądkiem, optymalna pora na kolację to co najmniej 2 godziny przed snem. Niewskazane są papierosy, alkohol oraz nadmierne spożywanie kawy. Tłuste posiłki nasilają obajwy, powinniśmy więc ograniczyć spożycie tłuszczów. Zdrowa dieta sprzyja gubieniu zbędnych kilogramów, co u osób z nadwagą lub otyłych pomoże zmniejszyć objawy. Wypełnianie zaleceń ogólnych zwiększa skuteczność leków, które może nam przepisać lekarz. Leki w chorobie refluksowej zmniejszają wydzielanie kwasu solnego w żołądku ( inhibitory pompy protonowej, H2blokery), a mniej kwaśna treść żołądkowa nie drażni już tak bardzo przełyku. Jest też grupa substancji, które zobojętniają kwas solny zawarty w soku żołądkowym (kwas alginowy, sukralfat, wodortlenek glinu, fosforan glinu oraz wodorotlenek, tlenek, węglan, trójkrzemian magnezu).

