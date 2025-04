Nadmiernie obfita miesiączka (hypermenorrhoea) to taka, która charakteryzuje się nadmierną utratą krwi tj. ponad 100ml, przy czym długość cyklu miesiączkowego oraz czas jego trwania pozostają niezmienione. Z krwotocznymi miesiączkami łączy się też termin „menorrhagiae”. Są to bardzo obfite, przedłużające się krwawienia miesiączkowe.

Częstość występowania krwotocznych miesiączek określa się na 9-15% kobiet w Europie Zachodniej. U połowy kobiet zgłaszających się z takim podejrzeniem do ginekologa w rzeczywistości krwotoczne miesiączki nie występują, a podejrzenie to związane jest z subiektywną oceną. Dlatego też przy wizycie lekarz stara się zobiektywizować ilość utraconej krwi np. używając tablic obrazkowych, na których wzrokowo kobieta ustala ilość traconej krwi.

Na możliwość zwiększonej utraty krwi miesiączkowej wskazują: skrzepy, konieczność stosowania podwójnej ochrony wewnętrznej i zewnętrznej, brudzenie pościeli w nocy oraz senność i szybsze męczenie się – wynikające z utraty żelaza.

Podczas konsultacji ginekologicznej rozważane są następujące przyczyny krwotocznych miesiączek:

1. Zaburzenia układowe

• Choroby tarczycy

• Zaburzenia krzepnięcia krwi

2. Przyczyny miejscowe

• Mięśniaki

• Polipy śluzówki macicy

• Rak śluzówki macicy

• Endometrioza

• Zespół zapalenia miednicy mniejszej

• Czynnościowe krwawienie z macicy

3. Przyczyny jatrogenne (wywołane ingerencją z zewnątrz)

• Wkładki wewnątrzmaciczne

• Doustne antykoagulanty

Podczas badania ginekologicznego lekarz stara się wykluczyć możliwe przyczyny krwotocznych miesiączek. Na podstawie wywiadu rozważa choroby układowe, a w razie wskazań klinicznych zleca wykonanie morfologii krwi oraz badanie czynności tarczycy i układu krzepnięcia. W badaniu we wziernikach ocenia wygląd szyjki macicy oraz obecność upławów. Natomiast badanie dwuręczne ma między innymi na celu ocenę macicy pod kątem mięśniaków, bolesności związanej z endometriozą lub zespołem zapalenia miednicy mniejszej. Praktycznie podczas każdej wizyty zlecane jest także usg przezpochwowe, które na przykład pozwala wykryć mięśniaki macicy. Niekiedy w razie konieczności wykonywane są także histeroskopia czy biopsja błony śluzowej macicy.

Leczenie krwotocznych miesiączek powinno być dobierane indywidualnie. Najczęściej obejmuje:

