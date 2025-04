O tym, że w Europie coraz bardziej wzrasta liczba osób zakażonych wirusem odry, informujemy już od wielu miesięcy. Teraz sytuacja staje się jeszcze bardziej dramatyczna: epidemia dotarła do Polski.

Szczepienia zapobiegną epidemii



Cztery przypadki odry odnotowano w powiecie wieruszowskim (województwo łódzkie). Chorzy to trójka dzieci i lekarz pediatra. Lokalny sanepid potwierdził, że „sytuacja jest bardzo rozwojowa”. By nie doszło do epidemii, zarządzono wdrożenie programu bezpłatnych szczepień na odrę, świnkę i różyczkę dla okolicznych mieszkańców. O tym, kto powinien z nich skorzystać, zdecydowali lekarze rodzinni.

Dodatkowo prowadzona jest akcja informacyjna, zamknięto też oddział pediatryczny tamtejszego szpitala.

Uświadamiamy mieszkańców, jak chronić się przed zakaźną chorobą. Zaangażowaliśmy w to placówki oświatowe, wójtów, ośrodki zdrowia. Wszystkie nasze działania zmierzają do przerwania łańcucha zakażeń, żeby nie dopuścić do kolejnych zachorowań – mówi w rozmowie z „Dziennikiem Łódzkim Ewa Żóraw, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie.

Winni niezaszczepieni?

Wcześniej ognisko odry znajdowało się zaledwie 20 km od polskiej granicy w Wołkowysku na Białorusi. Wówczas 80% chorych, o których informowano, nie było zaszczepionych. Nie wiadomo, czy trójka polskich dzieci i pediatra, którzy teraz zachorowali, byli szczepieni.

Każdy kolejny przypadek odry to przypomnienie, że niezaszczepione dzieci i dorośli - niezależnie od tego, gdzie żyją - są zagrożeni i mogą zarażać tych, dla których szczepionka może być niedostępna. Choroba będzie się rozprzestrzeniać po Europie dopóty, dopóki każdy kraj nie osiągnie odpowiedniego poziomu immunizacji – mówi komentuje dr Zsuzsanna Jakab, przewodnicząca europejskiego regionu WHO.

Specjaliści są zdania, że za wzrost zachorowań na tę wysoce zakaźną chorobę wiąże się z rosnącą odmową szczepień. Niestety, zgodnie z danymi WHO w 2017 roku w Europie liczba przypadków zachorowań na odrę zwiększyła się aż o… 300%!

