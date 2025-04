Spis treści:

Zmiany skórne są jednym z częstych objawów zakażenia koronawirusem. Wysypka w czasie COVID-19 może mieć różnorodne postaci. U 21% chorych (głównie dorosłych w średnim wieku) pojawia się wysypka plamisto-grudkowa.

U niektórych mogą pojawić się wysypki pęcherzykowe przypominające ospę wietrzną. Taki objaw występuje nawet u 13% chorych na COVID-19 (także częściej u osób w średnim wieku).

Innym rodzajem wysypki związanej z koronawirusem jest pokrzywka. Obserwuje się u 11% pacjentów (również najczęściej dorosłych).

Według dr Don Davis, szefowej oddziału dermatologii klinicznej Mayo Clinic, COVID-19 może manifestować się wysypką także u dzieci. Jej zdaniem są to wysypki pokaźne i mogą być intensywniejsze z powodu silnej odpowiedzi immunologicznej lub z powodu mniejszych naczyń krwionośnych w porównaniu z osobami dorosłymi.

Wysypki spowodowane infekcją wirusową nie są niczym zaskakującym ani nowym. Jednak to, co nietypowe przy zakażeniu koronawirusem, to zaskakująca różnorodność zmian skórnych. Nie ma jednego obrazu wysypki, choć niektóre rodzaje są częstsze.

Wysypka pojawiająca się w trakcie COVID-19 może objawiać się jako:

Jak podają naukowcy pod kierunkiem dr Giulii Daneshgaran w czasopiśmie „American Journal of Clinical Dermatology” większość wysypek związana z koronawirusem ustępuje w ciągu 2–15 dni.

Najczęstszym rodzajem wysypki przy COVID-19 były zmiany rumieniowe i plamisto- grudkowe, następnie pęcherzykowe i dalej pokrzywka. Inne rodzaje wysypek występowały rzadziej.

Warto też wspomnieć, że podczas COVID-19 może dojść do reaktywacji wirusa opryszczki - po zakażeniu na ustach może pojawić się potocznie zwane „zimno”.

Wysypka w przebiegu zakażenia koronawirusem może pojawić się jako wczesny lub późny objawy choroby. Według badań w połowie przypadków wysypka zbiega się z głównymi objawami COVID-19 (jak gorączka, kaszel, bóle mięśni), a ponad 44% wysypek rozwija się po typowych objawach koronawirusa. Przed innymi objawami wysypka pojawia się jedynie w 10% przypadków.

Zazwyczaj przyczyną pojawienia się wysypki po zakażeniu koronawirusem jest po prostu namnażanie wirusa w organizmie i reakcja układu odpornościowego, lub bezpośrednio uszkodzenie komórek skóry przez wirusa.

W rzadszych przypadkach pojawienie się wysypki wynika z trombogennego działania koronawirusa, czyli sprzyjającego tworzeniu się skrzepów w naczyniach krwionośnych. Dowodzą temu biopsje skóry u niektórych osób z wysypką związaną z zakażeniem koronawirusem, u których zauważono okołonaczyniowy naciek limfocytarny z zakrzepicą małych naczyń krwionośnych. To jednak rzadsza przyczyna.

Należy przypomnieć, że infekcje wirusowe są częstą przyczyną wysypek, zarówno u dorosłych, jak i u dzieci. Czasami wysypki są wręcz głównym i najbardziej charakterystycznym objawem choroby, np. różyczki, ospy, odry, trzydniówki (rumień nagły), czy tzw. bostonki. Zmiany skórne mogą pojawić się również przy zakażeniu adenowirusami, enterowirusami albo wirusem mononukleozy zakaźnej.

Wysypki po zakażeniu koronawirusem nie trzeba specjalnie leczyć. Jest to zmiana skórna, która ustępuje samoistnie. W przypadku bólu lub pieczenia można przyjmować lek przeciwbólowy dostępny bez recepty (np. paracetamol). A jeżeli zmiany mocno swędzą, można zastosować środek przeciwświądowy dostępny w aptece. Ważne jest, aby skóry nie podrażniać dodatkowo np. szorstkimi materiałami i nie przegrzewać. Ciało należy myć wodą i delikatnym mydłem, unikać szorowania.