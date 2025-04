Wygląd ciała i zachodzące w nim zmiany mogą wiele powiedzieć nie tylko o twojej aktualnej formie, ale także o podatności na niektóre choroby. Na przykład osoby drobne i bardzo szczupłe są bardziej narażone na wystąpienie osteoporozy. O jej rozwoju może świadczyć malejący z wiekiem wzrost. Ale żeby ustalić, w jakiej jesteś formie, warto bacznie się przyglądać nie tylko swojej sylwetce. Lustrzanym odbiciem kondycji organizmu są również dłonie. Francuzi porównują je do kwiatów, które więdną z upływem czasu, a także w wyniku choroby. Sprawdź, jak to wygląda w twoim wypadku i w razie potrzeby zacznij działać.

Długość palców

U mężczyzn – im dłuższy jest palec serdeczny względem wskazującego, tym wyższy jest poziom hormonów płciowych – twierdzą brytyjscy naukowcy. U kobiet palce wskazujący i serdeczny mają zwykle porównywalną długość. Jeżeli jednak serdeczny jest wyraźnie dłuższy, świadczy to o podwyższonym ryzyku wystąpienia zapalenia stawów biodrowych i kolanowych.



RADA: By nie obciążać nadmiernie stawów, postaraj się utrzymywać prawidłową wagę ciała. Wprowadź do swojego jadłospisu więcej ryb morskich. Zawarte w nich kwasy omega-3 i witamina D mają działanie przeciwzapalne.

Zakres ruchu

Ograniczona ruchomość bywa wynikiem zwyrodnienia stawów, ale nie tylko. Przykurcz palców małego i serdecznego może świadczyć o tzw. chorobie Dupuytrena. A nadmierne zgięcie kciuka czy problemy z utrzymaniem kartki między kciukiem i palcem wskazującym to zwykle tzw. objaw Fromenta. Występuje przy problemach z nerwem łokciowym. Dokładną diagnozę musi jednak postawić ortopeda.



RADA: Jeśli dojdzie do ograniczenia ruchomości palców w wyniku urazu lub nadwerężenia nerwu łokciowego (biegnie tuż pod skórą, między dwiema kostkami łokcia), trzeba aż do ustąpienia objawów unikać zginania ręki. Najlepiej nosić na niej dobrze dopasowane przez ortopedę usztywnienie. Gdyby to nie pomogło, może być konieczna operacja.

Stawy

W zaawansowanym wieku problemy ze stawami rąk ma niemal 100 procent z nas. Między paliczkami (kostkami palców) mogą pojawić się narośle kostne, stawy ulegają zwyrodnieniu. Dolegliwościom mogą towarzyszyć opuchlizna, ograniczenie ruchomości i ból. Uwaga! Zwyrodnienia mogą być efektem wieloletniego przeciążania stawów albo objawem poważnej ogólnoustrojowej choroby – reumatoidalnego zapalenia stawów. Prawidłową diagnozę postawi lekarz reumatolog.

RADA: W zachowaniu dobrej ruchomości stawów dłoni pomogą ćwiczenia, np. powolne ściskanie i puszczanie kulistej gąbki, kartkowanie palcami książki czy dotykanie opuszką kciuka każdego innego palca tej samej dłoni po kolei.

Paznokcie

Powinny być gładkie, lekko różowe. Mogą mieć podłużne bruzdy – to norma. Ale jeśli bruzdy są poprzeczne, świadczą o zahamowaniu wzrostu płytki. Może to być efekt np. stresu, infekcji lub stosowania antybiotyków. Żółte, zgrubiałe i rozwarstwiające się płytki to częsty objaw grzybicy. Okrągłe i podwijające się pod spód bywają wynikiem niedotlenienia lub problemów z krążeniem. Wklęsłe (u dorosłych) sygnalizują anemię. Aby upewnić się, co ci dolega, idź do dermatologa.

RADA: Jeśli paznokcie są osłabione, rozdwajają się i kruszą na końcach, włącz do jadłospisu więcej produktów zawierających witaminy z grupy B oraz magnez, żelazo, cynk i krzem. Składników tych dostarczą ci płatki i otręby owsiane, warzywa liściaste (np. szpinak, cykoria, sałata), orzechy i podroby (np. wątróbka).

Skóra

Czerwone plamy między palcami mogą świadczyć o drożdżycy (grzybicza infekcja skóry) lub źle leczonej cukrzycy – wybierz się do dermatologa, oprócz tego zmierz poziom glukozy we krwi. Pojawiające się na dłoniach rdzawe przebarwienia mogą być związane z wiekiem (w niektórych punktach skóry gromadzi się wtedy melanina – naturalny barwnik), ale podobnie mogą się objawiać problemy z wątrobą. Na wszelki wypadek zrób badanie krwi na poziom enzymów wątrobowych.

RADA: By wspomóc oczyszczanie wątroby, wypijaj codziennie szklankę ciepłej przegotowanej wody. Rób to zawsze na czczo, na 15 minut przed śniadaniem.