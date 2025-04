Garść faktów na temat palenia

Tytoń zabija aż 30-50% palaczy. W Polsce z powodu chorób wywołanych paleniem tytoniu co roku umiera około 70 000 osób. Co więcej, palenie sprawia, że nawet do 90% wszystkich nowotworów płuc jest spowodowanych paleniem tytoniu, które stanowi istotny czynnik ryzyka zgonów z powodów sercowo-naczyniowych.

Palacze umierają średnio o 15 lat wcześniej niż osoby niepalące. Na świecie tytoń odpowiada za 1 na 10 zgonów wśród dorosłych.

Najprawdopodobniej do 2030 roku liczba ofiar epidemii używania tytoniu przekroczy nawet 8 mln rocznie.

Według badania Fundacji „Promocja zdrowia” we współpracy z TNS OBOP z lipca 2009 roku wśród miejsc zadymionych, których unikają Polacy, znajdują się:

Bary, puby, kluby nocne (41%);

Restauracje (22%);

Kawiarnie, herbarciarnie (18%);

Dyskoteki, kluby muzyczne (16%);

Obiekty sportowe, rekreacyjno-wypoczynkowe (10%);

Inne (7%).

Co znajduje się w dymie tytoniowym?

W skład dymu tytoniowego wchodzi ponad 4000 związków chemicznych i i kilkaset dotąd nie zidentyfikowanych substancji. Jest tam też 40 substancji rakotwórczych.

Bierne palenie i jego skutki

Bierne palenie naraża na takie same skutki, jak palenie czynne. Wśród chorób, kóre wywołuje, wymienia się choroby serca, udar, rak płuc i choroby układu oddechowego. Amerykańska Agencja ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracy (OSHA) szacuje, że każdego roku na świecie umiera około 200 000 osób na skutek narażenia na bierne palenie w miejscu pracy.

Narażenie na dym tytoniowy zwiększa o 20-30% ryzyko raka płuc i choroby wieńcowej u osób niepalących.

