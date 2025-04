O tym, że palenie papierosów jest niezdrowe, wiemy wszyscy. Być może słyszałaś też, że bierne palenie jest bardziej szkodliwe niż aktywne. Czy jednak zastanawiałaś się kiedyś, o ile bardziej? Sprawdziłyśmy to i jesteśmy przerażone!

Na początek trochę teorii...

Gdy sama nie palisz, ale przebywasz w jednym pomieszczeniu z osobą palącą, możesz stać się biernym palaczem. Mimo, że nie wdychasz wtedy głównego strumienia dymu (którym aktywni palacze zaciągają się do płuc), wdychasz wtedy tzw. boczny strumień dymu tytoniowego (ten ulatujący z tlącej się końcówki papierosa) oraz dym wydychany przez palacza. A to może mieć katastrofalne skutki dla twojego zdrowia...

Bierne palenie szkodzi bardziej niż aktywne!

Wdychanie dymu tytoniowego z "cudzego" papierosa jest jeszcze bardziej szkodliwe, niż samo palenie. To dlatego, że boczny strumień dymu tytoniowego zawiera od 5 do nawet 15 razy więcej tlenku węgla i od 2 do 20 razy więcej nikotyny niż ten wdychany przez "właściciela" papierosa. Dodatkowo dym wydychany przez palaczy u osób niepalących zwiększa ryzyko rozwoju wielu chorób, m.in raka płuc, chorób serca, alergii, nawracających zakażeń układu oddechowego, astmy, zmniejsza też zdolność do pracy, wydajność i pogarsza samopoczucie.

Oczywiście negatywne skutki biernego palenia nie omijają też dzieci i kobiet w ciąży: wdychanie dymu papierosowego może przyczyniać się do wzrostu ryzyka niskiej masy urodzeniowej, zakażeń dróg oddechowych, upośledzenia funkcjonowania płuc, nawracających chorób ucha, ataków astmy a nawet nagłych zgonów niemowląt.

Brzmi przerażająco, prawda? I słusznie! Szacuje się, że (zgodnie z danymi ze strony Ministerstwa Zdrowia) co roku w Polsce z powodu biernego palenia umiera aż 2 tysiące osób! Warto o tym pamiętać, gdy następnym razem ktoś będzie chciał przy tobie "puścić dymka"...

