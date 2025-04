Starzenie się, choć jest naturalnym procesem, budzi często wiele przykrych skojarzeń. I chociaż każdy ma swoje sposoby na podtrzymanie młodości, to według naukowców z Holandii i USA, pod kierunkiem dr. Ricka Jansena, istnieją konkretne czynniki, które dodają nam najwięcej „biologicznych lat”.

Na niektóre z nich mamy wpływ: to nadwaga i palenie papierosów. Pozostałe częściowo lub wcale nie zależą od nas: to chorowanie na depresję (lub przeżycie traumy w dzieciństwie) oraz płeć męska. Ale to nie oznacza, że nic z nimi nie można zrobić. Dbanie o siebie zatrzymuje wskazówki biologicznego zegara niezależnie od płci.

Czym jest wiek biologiczny?

Wiek biologiczny to, innymi słowy, stopień zużycia naszego organizmu. Jest to jeden ze wskaźników, który może posłużyć do oceny, jak szybko się starzejemy. Nie musi być on równorzędny z wiekiem chronologicznym. Mamy bowiem na niego wpływ poprzez czynniki głównie związane ze stylem życia.

Starzenie się można konceptualizować na różne sposoby. Podczas gdy wiek chronologiczny mierzy się datą urodzenia, wiek biologiczny odzwierciedla względne starzenie się stanu fizjologicznego danej osoby. Starzenie biologiczne można oszacować za pomocą różnych wskaźników komórkowych - wyjaśniają autorzy badania opublikowanego w eLife.

Jeśli nasz wiek biologiczny jest bardziej zaawansowany niż powinien, to oznacza, że organizm może gorzej sobie radzić z obroną przed chorobami czy wysiłkiem fizycznym niż przewiduje metryka. Wpływa też na nasz wygląd i samopoczucie.

Co sprawia, ze starzejemy się szybciej?

Naukowcy, aby ocenić wiek biologiczny, pobrali krew od ponad 3 tys. osób. Wyróżnili kilka wskaźników starzenia się, a następnie powiązali je z różnymi czynnikami, jak wiek, styl życia czy choroby.

Wiek biologiczny badanych obliczyli na podstawie specjalnie opracowanego modelu matematycznego, który ocenia długość telomerów (małych końcówek naszych chromosomów, które skracają się wraz z wiekiem), zmiany chemiczne w DNA oraz zmiany w białkach i metabolitach organizmu, i na tej podstawie określili, ile faktycznie uczestnicy badania mają lat.

Brali pod uwagę nie tylko płeć, wskaźnik BMI, zdrowie psychiczne oraz palenie papierosów, ale też wiele innych aspektów, jak spożywanie alkoholu, wykształcenie, aktywność fizyczną czy istnienie chorób. Jednak to te pierwsze najsilniej korelowały z wiekiem biologicznym.

Autorzy dodają, że osoby fizjologicznie starsze częściej przedwcześnie doświadczają chorób związanych z podeszłym wiekiem, jak chorób układu krążenia, cukrzycy i osłabienia funkcji umysłowych i fizycznych.

