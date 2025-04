Wszystko o papierosach

Palenie papierosów to jeden z najpowszechniejszych nałogów. Nie oznacza to jednak, że jesteś na niego skazany. Dowiedz się więcej o papierosach i ich działaniu na organizm, które jest skutecznie ignorowane przez opinię publiczną. Zastanów się, co daje ci palenie i porównaj odpowiedź z wynikami badań. Zobacz, jak rzucić palenie i nie przytyć, a także nie sięgnąć już nigdy po papierosa!