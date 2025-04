Na dłuższą metę ciężko znaleźć plusy palenia tytoniu. Nieświeży oddech, pożółkłe palce czy sam koszt nałogu (o skutkach zdrowotnych nie wspominając) mówią same za siebie. Niestety choć uzależnić się bardzo łatwo, rzucenie palenia to nie bułka z masłem. Jeśli planujesz rzucić palenie lub jesteś zmęczona podejmowaniem bezskutecznych prób pozbycia się nałogu wypróbuj metodę Easyway.

Reklama

Na czym polega metoda Easyway?

Easyway Allena Carra to metoda jedyna w swoim rodzaju. Jest ona całkowitym przeciwieństwem innych metod – które polegają na tłumaczeniu palaczom, dlaczego nie powinni palić – i jako pierwsza analizuje prawdziwe powody, dla których palimy. Allen Carr odkrył, jak działa „nikotynowa pułapka”, i że to nie brak silnej woli utrudnia zerwanie z nałogiem, ale konflikt woli. Jego metoda usuwa ten konflikt, i w rezultacie palacz nie potrzebuje nadzwyczajnej wytrwałości, żeby rzucić palenie. Z chwilą, kiedy palacz zrozumie działanie pułapki i postępuje zgodnie z kilkoma precyzyjnymi, prostymi instrukcjami, fizyczne objawy odstawienia nikotyny przestają być problemem.

Sukces Allena Carra

Allen Carr był przez ponad 30 lat nałogowym palaczem, a pod koniec tego okresu wypalał 100 papierosów dziennie. Po niezliczonych bezskutecznych próbach zerwania z nałogiem, w 1983 roku z dnia na dzień rzucił palenie. Zrozumiał, że odkrył coś, na co świat czekał od dawna – prosty sposób na rzucenie palenia.

Dzięki ogromnemu sukcesowi swojej metody zyskał międzynarodową renomę i sławę czołowego eksperta w dziedzinie rzucania palenia. Kiedyś palacze z całego świata musieli przylatywać do Londynu, żeby wziąć udział w sesji. Obecnie sieć klinik Allena Carra obejmuje cały świat, a jego książki docierają do milionów ludzi.

Jego prosta metoda jak skutecznie rzucić palenie wciąż zajmuje czołowe pozycje na listach bestsellerów. Została przetłumaczona na ponad czterdzieści języków i sprzedana w nakładzie ponad 13 milionów egzemplarzy.

Setki tysięcy palaczy z łatwością i bezboleśnie rzuciło palenie na sesjach Allena Carra, a wśród nich między innymi: Anthony Hopkins, Ashton Kutcher, Dorota Stalińska czy Kasia Nosowska.

Reklama

Od 23 listopada film DVD z metodą Easyway jest dostępny również w polskiej wersji językowej. Film został wydany wraz z książeczką zawierającą informacje o metodzie oraz porady opracowane przez ekspertów.