Aż 26 proc. Polaków nałogowo pali. To mniej niż jeszcze kilkanaście lat wcześniej, ale wciąż za dużo. Pocieszające jest to, że wielu palaczy stara się walczyć z nałogiem, niestety brakuje im motywacji. Dlatego specjalnie dla nich obalamy 5 mitów na temat papierosów, które być może nie pozwalają im rzucić palenia. Może gdy poznają prawdę łatwiej pożegnają się z nałogiem?

Reklama

5 największych mitów na temat palenia papierosów:



MIT 1: Papierosy łagodzą stres

Wręcz przeciwnie! Nikotyna pobudza, bo podnosi ciśnienie krwi. Fakt, może przynieść ukojenie, ale tylko nałogowemu palaczowi, bo zaspokoi głód nikotynowy, który pojawia się, gdy stężenie tej substancji we krwi spada. Prawda jest więc taka, że nikotyna łagodzi tylko jeden rodzaj stresu – ten spowodowany faktem, że nie możemy zapalić papierosa...



MIT 2: Gdy się nie zaciągam, nie szkodzę sobie

To nieprawda. Palenie bez zaciągania się dymem to nic innego jak palenie bierne. W takiej sytuacji do płuc i tak trafia toksyczny dym, który uwalnia się z papierosa. Może on przyczynić się do rozwoju raka!



MIT 3: Kilka papierosów dziennie to nie problem

Wypalenie nawet jednego papierosa dziennie może mieć bardzo przykre konsekwencje zdrowotne. Dotyczy to szczególnie tych osób, które mają genetyczne skłonności do zachorowania na raka płuc.



MIT 4: Cienkie papierosy są zdrowsze

To nieprawda. Badania potwierdzają, że cienkie papierosy (tzw. slim) szkodzą tak samo jak grubsze. To samo dotyczy papierosów typu light i mentolowych. Te ostatnie są najniebezpieczniejsze, bo zawierają substancje zapachowe i smakowe ułatwiające wchłanianie nikotyny.



MIT 5: Palenie sprzyja odchudzaniu

Ta nieprawdziwa opinia bierze się m.in. z tego, że po odstawieniu papierosów wiele osób tłumi głód nikotynowy jedzeniem. Pojawia się więc wrażenie, że palenie działa odchudzająco. A to nieprawda.

Reklama

Autorka jest redaktorką dwutygodnika "Pani domu".