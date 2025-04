Spis treści:

Palenie w ciąży szkodzi dziecku. Może prowadzić do komplikacji w trakcie ciąży, podczas porodu oraz rzutować na zdrowie dziecka już po urodzeniu. Skutki palenia papierosów w ciąży to przede wszystkim większe ryzyko:

Trzeba pamiętać, że u wcześniaków występuje większe ryzyko m.in. opóźnienia rozwojowego, porażenia mózgowego, uszkodzenia wzroku lub słuchu. Z dziećmi urodzonymi przedwcześnie trzeba dłużej pozostać w szpitalu, czasami nawet przez kilka miesięcy.

Palenie w ciąży zwiększa ryzyko komplikacji ciążowych oraz okołoporodowych. Zaliczają się do nich:

Powikłania te mogą zagrażać zdrowiu i życiu mamy oraz dziecka.

Palenie w ciąży jest podwójnie ryzykowne dla kobiety, ponieważ inaczej działa w tym okresie układ krążenia. Zmiany hormonalne i anatomiczne wpływają na naczynia krwionośne i przepływ krwi, co sprawia, że wzrasta ryzyko zakrzepicy. Palenie papierosów dodatkowo obciąża organizm, a zwłaszcza układ sercowo-naczyniowy.

Paląca mama zwiększa u siebie ryzyko wystąpienia:

Tak, nawet jeden papieros dziennie w ciąży naraża zdrowie dziecka i mamy na ryzyko. Badanie opublikowane w naukowym piśmie Pediatrics dowiodło, że wypalanie nawet jednego papierosa w ciąży podwaja ryzyko nagłej śmierci łóżeczkowej u niemowląt. Okazuje się, że ponad 20% przypadków SIDS może być skutkiem palenia przez mamę. Specjaliści podkreślają, że nie ma bezpiecznego limitu wypalanych papierosów w ciąży albo określonego trymestru, kiedy palenie jest mniej ryzykowne.

Na szczęście większość kobiet, które palą papierosy, w ciąży chce zrezygnować z nałogu. Motywacja i chęć to już duża część sukcesu. Większe szanse na powodzenie w rzuceniu palenia daje wsparcie wykwalifikowanego doradcy, który ma doświadczenie w tym zakresie.

Co powinnaś zrobić? Aby rzucić palenie w ciąży:

Rzucenie palenia nawet w ostatnim okresie ciąży, pomoże dostarczyć dziecku tlen. Już po 1 dniu od ostatniego papierosa dziecko otrzymuje więcej tlenu. Zalet zerwania z nałogiem jest więcej:

Najlepiej rzucić palenie papierosów przed zajściem w ciążę, a jeszcze lepiej przed staraniami o dziecko (nałóg może obniżać płodność), jednak również w trakcie ciąży warto zrezygnować z palenia papierosów. Według badań największą korzyść obserwuje się w przypadku rezygnacji z palenia do 15 tygodnia ciąży. Jednak rzucenie palenia w dowolnym momencie ciąży będzie miało pozytywny wpływ na zdrowie.

Przebywanie w dymie papierosowym również może być szkodliwe dla kobiety w ciąży i dziecka. Badania dowodzą, że narażenie na bierne palenie grozi śmiercią łóżeczkową, częstszymi infekcjami oskrzeli i płuc w pierwszym roku życia dziecka, a także niską masą urodzeniową.