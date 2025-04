Zainicjowana w czerwcu tego roku kampania „Eks-palacze – nic ich nie zatrzyma” ma na celu pomóc osobom w wieku 25-34 lat rzucić palenie lub wytrwać bez tytoniu, dzięki czemu będą mogli być „nie do zatrzymania” i wieść życie wolne od papierosów. Kampania „Nie do zatrzymania” promuje korzyści wynikające z życia bez tytoniu, takie jak lepsze zdrowie, lepsze relacje społeczne, większe oszczędności i oczywiście lepsza jakość życia.

„Jestem zachwycony dotychczasową reakcją – twierdzi John Dalli, komisarz europejski ds. zdrowia. W szczególności cieszę się, że ponad 500 000 palaczy w całej Europie weszło na nasze strony na portalach społecznościowych i że w ciągu 3 miesięcy ponad 20 000 osób palących aktywnie korzystało z interaktywnego narzędzia pomagającego rzucić palenie. Program iCoach oferuje wsparcie dzięki praktycznym wskazówkom i poradom przekazywanym w trakcie przechodzenia przez kolejne etapy procesu rzucania palenia. Po raz pierwszy kampania UE niesie praktyczną pomoc”.

Drugi etap projektu opiera się na prowadzonej we wszystkich państwach członkowskich UE szerokiej kampanii reklamowej poświęconej korzyściom, jakie wynikają z rzucenia palenia, udziale w wydarzeniach sportowych, konsumenckich i pro-zdrowotnych, a także na współpracy z głównymi pracodawcami – w celu promowania rzucenia palenia w miejscach pracy. Dzięki tym wydarzeniom młodzi Europejczycy będą mogli zapoznać się z oferowanymi przez kampanię narzędziami, a także uzyskać porady oraz informacje.

„Sam kilka lat temu rzuciłem palenie – mówi komisarz Dalli – więc wiem, że może to być bardzo trudne. Jestem przekonany, że dzięki tej nowej kampanii oraz dodatkowym narzędziom naprawdę będziemy w stanie pomóc ludziom wziąć życie w swoje ręce i stać się «nie do zatrzymania»”.

