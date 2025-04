Fot. Fotolia

Ból zębów podczas lotu - czym jest spowodowany?

Choć na pozór nasze zęby mogą wydawać się zdrowe, wcale nie musi tak być. To, że coś w jamie ustnej dzieje się nie tak, możemy odczuć już w samolocie. "Przyczyną bólu mogą być małe pęcherzyki powietrza, które zostały uwięzione w nieprawidłowo wypełnionych kanałach zębów. W wyniku gwałtownej zmiany ciśnienia powodują one rozpieranie tkanek około wierzchołkowych, a to może powodować dotkliwy ból. Podobnych odczuć mogą spodziewać się osoby nurkujące na dużych głębokościach" – ostrzega lek. stom. Monika Stachowicz z Centrum Leczenia i Profilaktyki Paradontozy Periodent w Warszawie.

Ból zębów przy zmianach ciśnienia może być też oznaką stanu zapalnego miazgi oraz ubytków próchnicowych. Nie lekceważmy tego zwłaszcza, jeśli marzymy o przygodzie z nurkowaniem i chcemy z bliska zobaczyć rafę koralową.

Jeśli nie wiemy, co jest przyczyną naszych dolegliwości, zażyjmy lek przeciwbólowy zawierający kwas acetylosalicylowy lub ibuprofen. W przeciwieństwie do tabletek z paracetamolem, działają one również w stanach zapalnych.

"Pamiętajmy, że stosowanie leków przeciwbólowych nie jest rozwiązaniem na dłuższą metę, gdyż mogą spowodować poważne dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, a także uszkodzić nerki i prowadzić do anemii. Dlatego jeśli ból będzie nam doskwierał wciąż po wylądowaniu samolotu, powinniśmy odwiedzić najbliższego stomatologa" – dodaje lek. stom. Monika Stachowicz.

Zobacz także: Zatroszcz się o zdrowie przed urlopem

Reklama

Co robić, kiedy podczas urlopu... ukruszy się ząb?

W nagłym przypadku, gdy zwiedzamy egzotyczne kraje i o dentystę trudno, a ukruszył się nam ząb, bądź wypadnie plomba, wcale nie musimy od razu przerywać urlopu. Od niedawna w aptekach dostępne są tymczasowe wypełnienia do samodzielnego założenia.

"W sytuacjach awaryjnych, kiedy nie mamy możliwości skorzystać z pomocy stomatologa, to najlepsze rozwiązanie. Tymczasowy opatrunek szczelnie zamyka ząb do czterech tygodni. Zabezpiecza go przed nadwrażliwością na zimno, bakteriami i resztkami jedzenia, a także chroni język i policzki przed ostrymi krawędziami szkliwa" – mówi dentystka.

Tymczasowe plomby mogą być stosowane zarówno przez dorosłych, jak i dzieci. A ich aplikacja jest bardzo prosta. Wyciska się niewielką ilość preparatu i nakłada szpatułką na zęba. Następnie delikatnie należy zagryźć zęby, by wypełnienie dopasowało się do zgryzu. I tak już po kilkunastu minutach można ponownie jeść i pić, a także cieszyć się wakacjami!

Dentysta za granicą kosztuje więcej

Nie ulega wątpliwości, że zęby powinien skontrolować stomatolog przed naszym urlopem. Dzięki temu nie tylko unikniemy przykrych niespodzianek podczas wypoczynku, ale i zaoszczędzimy pieniądze.

W zachodnich krajach za usługi dentystyczne płaci się krocie. Zabiegi dentystyczne mogą być nawet kilka razy droższe niż w Polsce.

"Osoby, które mają częste problemy z zębami, powinny zaopatrzyć się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). W wielu krajach należących do Unii Europejskiej umożliwia ona bezpłatne leczenie lub częściowy zwrot jego kosztów. Ale nie wszędzie. Wyjątkami są m.in. Hiszpania, Malta, Włochy, Bułgaria i Norwegia" – wyjaśnia dentystka.

Źródło: Materiały prasowe Skymed.pl/ Guarana PR

Zobacz także: Poznaj 5 sposobów na strach przed dentystą!