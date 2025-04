Gdy infekcja wirusowa lub bakteryjna obejmuje tkankę chłonną gardła, może dojść do niebezpiecznych powikłań miejscowych i ogólnych. Angina nie może być zaniedbywana, należy już na początku trwania choroby zgłosić się do lekarza.

Powikłania po zapaleniu samej błony śluzowej gardła zdarzają się rzadko. Zwykłe „przeziębienie” z katarem i zaczerwienionym gardłem jest mniej groźne.

Powikłania miejscowe

Do powikłań miejscowych może dojść w wyniku przejścia zakażenia z tkanki chłonnej na sąsiadujące tkanki gardła i migdałków. Tworzą się wtedy ropnie i ropne nacieki. Warto pamiętać również, że często w następstwie infekcji gardła występują ostre i przewlekłe stany zapalne: ucha, zatok przynosowych, krtani, dolnych dróg oddechowych.

Ropień i naciek okołomigdałkowy

Jest to najczęściej występujące powikłanie infekcji obejmujących tkankę chłonną gardła. Ropień daje objawy albo w trakcie zapalenia migdałków podniebiennych, albo po infekcji.

Charakteryzuje się: bardzo silnym bólem, trudnościami w połykaniu, występowaniem szczękościsku, bolesnym powiększeniem węzłów chłonnych szyi, brzydkim zapachem z ust, nadmiernym ślinieniem, zmianą głosu i utrzymującą się podwyższoną temperaturą ciała.

Leczenie polega na nacięciu ropnia i odpowiedniej antybiotykoterapii. W przypadku zaniedbania leczenia, może dojść do dalszych powikłań (nawet do zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych!). Naciek daje podobne objawy do ropnia, ale ból jest mniejszy i nie występuje szczękościsk.

Ropień i ropowica przestrzeni przygardłowej i zagardłowej

Na szczęście do tych powikłań dochodzi rzadko i tylko w wyniki ostrych infekcji. Ropowica przestrzeni przygardłowej jest stanem zagrażającym życiu. Występuje wtedy: wysoka gorączka, silny ból, zaburzenia połykania, szczękościsk, może dochodzi do zaburzeń oddychania.

Ropień tylnogradłowy lub zagardłowy charakteryzuje się bardzo nasilonymi objawami (ból, obrzęk okolicy szyi, temperatura). Stan taki wymaga pobytu chorego w szpitalu.

Ropowica dna jamy ustnej

Zwana inaczej anginą Ludwiga jest bardzo ciężkim powikłaniem, do którego dochodzi najczęściej u dzieci i młodzieży. Objawy występują nagle, obejmują: wzrost ciepłoty ciała, bóle głowy, szyi, dreszcze, szczękościsk, utrudnione połykanie, ślinienie, trudności w oddychaniu aż do duszności. Rozległa ropowica może doprowadzić do infekcji ogólnoustrojowej – posocznicy, co stanowi zagrożenie życia. Do ropowicy dna jamy ustnej może dojść nie tylko w wyniku infekcji tkanki chłonnej gardła, ale także: próchnicy zębów, stanów zapalnych wywołanych obecnością ciała obcego w gardle, stanów zapalnych ślinianek, ropni języka.

Zakrzepica żyły szyjnej wewnętrznej

Często doprowadza do późniejszej posocznicy okołomigdałkowej. Chory oprócz wysokiej temperatury obserwuje bolesne stwardnienie żyły szyjnej wewnętrznej (wyczuwalne na szyi) oraz powiększenie węzłów chłonnych szyjnych, któremu także towarzyszy ból. Powikłanie wymaga szybkiej interwencji lekarza, aby uniknąć dalszego rozsiewu bakterii.

Powikłania ogólne

Występują rzadziej niż powikłania miejscowe, są jednak znacznie groźniejsze dla chorego. Należą do nich m.in.: posocznica, gorączka reumatyczna, zapalenie wsierdzia, ostre kłębuszkowe zapalenie nerek, poanginowe zapalenie stawów, pokrzywka przewlekła, choroby naczyń krwionośnych, zapalnie tęczówki.

Infekcje gardła obejmujące jego tkankę chłonną nigdy nie powinny być zaniedbywane, ponieważ mogą mieć poważne następstwa. Najlepszym sposobem na unikniecie powikłań jest odpowiednie leczenie zakażenia pierwotnego.