Wbrew fizjologii do góry

Refluks żołądkowy jest chorobą leżąca u podstawy refluksu gardłowego. Polega on na cofaniu się kwaśnej zawartości żołądka (zawarty jest w niej kwas solny - HCl) do przełyku i zachodzi przy rozluźnieniu m.in. mięśnia zwieracza dolnego przełyku. Kwaśne soki żołądkowe przemieszczają się do wrażliwego przełyku, a następnie do gardła, które jest skrzyżowaniem układu pokarmowego i oddechowego.

Ból gardła a choroba refluksowa

W niewielkich ilościach cofanie się treści żołądkowej jest możliwe nawet kilkakrotnie w czasie doby, jednak gdy dochodzi do niszczenia tkanek, konieczne jest leczenie. Objawy choroby związane są z obecnością żrących kwasów żołądkowych oraz ze zmienianiem przez nie charakteru tkanek jak w poparzeniu. Może być obecny ból zamostkowy, tzw. "zgaga", związany z drażnieniem przełyku. Często pojawiają się również objawy ze strony gardła- kaszel, ból gardła, problemy z połykaniem.

Badanie laryngoskopowe kluczem do rozpoznania

Rozpoznanie choroby polega na badaniu przedmiotowym gardła. Zmiany mogą być bardzo różnorodne. Widoczny obrzęk, zaczerwienienie i przerost mogą jedynie sugerować istnienie refluksu . Są to jednak obrazy niespecyficzne, więc nasuwają podejrzenie tej choroby, co wymaga dalszej diagnostyki.

Czy zajęty jest również układ pokarmowy?

Oprócz zaburzeń w obrębie krtani, choroba refluksowa powoduje zmiany w obrębie przewodu pokarmowego, chorobę wrzodową, uchyłki, zapalenie przełyku. Diagnostyka i leczenie wymagają więc interdyscyplinarnego postępowania.

Wieloprofilowe leczenie

Mimo że choroba ma udowodniony związek z refluksem żołądkowo-jelitowym, badania wykazały, że leczenie zmniejszające kwasowość soku żołądkowego daje mniejszą poprawę niż leczenie chirurgiczne. Oprócz wspomagania farmakologicznego stosuje się leczenie operacyjne refluksu, zwiększając wytrzymałość dolnej części przełyku.