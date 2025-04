Leczenie dny moczanowej uzależnione jest od stopnia rozwoju choroby. Inne preparaty stosuje się w przypadku zaostrzenia dny moczanowej (silnego bólu stawu), inne, gdy choroba jest w remisji i mamy do czynienia tylko z podniesionym poziomem kwasu moczowego we krwi. Terapię zawsze należy uzupełniać dietą. Skuteczne są także niektóre metody zaliczane do medycyny naturalnej.

Ostry napad dny moczanowej - leczenie

W przypadku ostrego zapalenia stawu w przebiegu dny moczanowej lekiem pierwszego rzutu jest kolchicyna, która łagodzi stan zapalny. Poza nią stosuje się również niesteroidowej leki przeciwzapalne (NLPZ). Objęty zapaleniem staw należy unieruchomić, zalecane są także zimne okłady, które podziałają przeciwbólowo i przeciwobrzekowo.

Przewlekła dnia moczanowa - leczenie

Po 2-4 tygodniach od momentu ustąpienia stanu zapalnego w stawie zwykle do leczenia włącza się lek obniżający poziom kwasu moczowego we krwi. Zwykle jest to allopurinol. Warto wiedzieć, że dnę moczanową należy leczyć do końca życia. Głównym celem terapii jest utrzymanie stężenia kwasu moczowego w surowicy krwi poniżej wartości 7md/dl.

Jak rozpoznać skórne objawy dny moczanowej?

Metody naturalne stosowane w leczeniu dny moczanowej

Najpopularniejsze naturalne sposoby to: leczenie dny sokiem z cytryny, leczenie wiśniami oraz czereśniami, a także terapia kwertycyną.

Leczenie cytryną - zawiera ona wysokie stężenie witaminy C, która faktycznie obniża poziom kwasu moczowego we krwi. Terapia polega na spożywaniu dużych ilości wody z sokiem cytrynowym (5-6 cytryn dziennie).

- to ludowy sposób na dnę moczanową. Zaleca się zjadanie każdego dnia ok. pół kilograma tych owoców. Terapia kwertycyną - kwertycyna to związek, który występuje m.in. w cebuli, kaparach, kaszy gryczanej, czosnku. Niektórzy specjaliści medycyny naturalnej twierdzą, że hamuje ona enzym, który podnosi poziom kwasu moczowego we krwi. Terapia polega na włączeniu wyżej wymienionych składników pokarmowych do codziennej diety.

Uwaga! Powyższe metody nie mają potwierdzenia w badaniach. Można je stosować tylko jako uzupełnienie terapii zaleconej przez lekarza (i koniecznie po konsultacji z nim).

Rola diety w leczeniu dny moczanowej

Dieta w dnie moczanowej jest nieodłącznym elementem terapii. Najlepsze efekty przynosi jadłospis wegetariański. Jeśli nie umiesz zrezygnować z mięsa, staraj się jeść gotowane, najlepiej w dużej ilości wody (to zmniejsza ilość związków purynowych). Należy także unikać wywarów mięsnych, konserw, przetworzonych dań. Konieczne jest także picie 3-4 litów wody na dobę.

Co i jak jeść przy dnie moczanowej? (dieta + jadłospis)