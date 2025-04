Początki są najważniejsze

O higienę jamy ustnej należy dbać od najmłodszych lat. Jeżeli każdy rodzic dużo wcześniej przyzwyczai swoje dziecko do codziennej pielęgnacji zębów, w przyszłości nie będzie musiało ono zmagać się nieprzyjemnymi dolegliwościami, a w szczególności z próchnicą.

Jeszcze przed pojawieniem się pierwszego ząbka dziecka należy pamiętać o codziennym czyszczeniu dziąseł maluszka, używając miękkiej, najlepiej gumowej szczoteczki bądź gazika zwilżonego przegotowaną wodą lub rumiankiem.

W dniu pierwszych urodzin spraw maluchowi jego pierwszą, prawdziwą szczoteczkę. Warto pokusić się o kolorowy i różnokształtny wariant, który stanie się dodatkową atrakcją i sprawi jeszcze większy uśmiech na twarzy pociechy.

Należy pamiętać, aby wymieniać ją co trzy miesiące. Na szczoteczce gromadzą się bakterie, które wtórnie trafiają do jamy ustnej. Decydując się na zakup należy zwrócić uwagę, aby miała małą główkę, miękkie włosie i dobrze wyprofilowany uchwyt.

Zadbaj o pastę

Dodatkowym sposobem zachęcającym do mycia zębów jest smaczna pasta. Przed zakupem konkretnej pasty warto dużo wcześniej zapoznać się z różnymi ofertami i upewnić się, czy wybrany produkt, oprócz fluoru, nie zawiera: dwutlenku tytanu, mentolu, sacharyny oraz substancji barwiących.

Oczywiście nie bez znaczenia jest także jej smak. Dzieci zazwyczaj nie przepadają za miętowym wariantem past, który po prostu je drażni, a w ostateczności zniechęca do szczotkowania.

W bogatej ofercie producentów można znaleźć pasty w różnych smakach – od truskawkowej aż po pomarańczową. Ważny jest także czas szczotkowania: powinno trwać trzy minuty, a jego odmierzenie stanie się przyjemniejsze z kolorową klepsydrą.

Ważne kroki w pielęgnacji

Aby utrzymać zęby pod stałą ochroną, niezbędnym krokiem jest wizyta u stomatologa. Dziecięcy dentysta powinien obejrzeć ząbki Twojej pociechy, gdy skończy rok. Pierwsza wizyta ma głównie na celu oswojenie malucha z gabinetem i wszystkimi przyrządzeniami stomatologicznymi, tak by w przyszłości kojarzył się z przyjemnym i bezpiecznym miejscem.

Niektórzy stomatolodzy proponują wizyty adaptacyjne, które przeprowadzane są w formie zabawy połączonej z przeglądem, instruktażem higieny jamy ustnej i ustaleniem planu leczenia.

Ponadto, by zapobiec pojawianiu się próchnicy przyzwyczajaj dziecko do mycia zębów po każdym posiłku, a kiedy nie może tego zrobić – do porządnego wypłukania ust.

Częstym błędem jest bagatelizowanie zepsutych zębów mlecznych, które należy leczyć. Zęby mleczne są bowiem słabiej zmineralizowane od stałych, a przez to bardziej podatne na próchnicę. Prostym zabiegiem, który pomoże chronić zęby przed próchnicą, jest lakierowanie mleczaków. Ząbki pokrywa się zawierającym fluor lakierem – trwa to kilka minut i jest bezbolesne. Dobrze jeśli powtarza się je co pół roku.

Warto także wybrać się z dzieckiem do ortodonty, by ocenił zgryz dziecka, kiedy skończy ono szósty rok życia.

Dzieci w wieku szkolnym powinny regularnie odwiedzać stomatologa, ponieważ jest to okres największego zagrożenia powstaniem próchnicy.

Nastolatków należy zachęcić dodatkowo do stosowania nici dentystycznej i płynów do płukania jamy ustnej. W szczelinach międzyzębowych również gromadzą się resztki pokarmu, a w takim przypadku nić sprawdza się idealnie.

Dieta też ma znaczenie

Oprócz profesjonalnej ochrony warto wprowadzić kilka domowych sposobów na utrzymanie zdrowego uśmiechu. Profilaktyka powinna szczególnie obejmować zdrową dietę. Menu dziecka powinno być bogate w świeże sezonowe owoce i warzywa, suszone owoce, pełnoziarniste produkty oraz duże ilości nabiału.

Co najmniej do końca pierwszego roku życia nie powinno się podawać maluchowi słodyczy, ani nie przesadzać z dosładzaniem posiłków. Należy unikać podawania dzieciom słodkich napoi, a jest to niekorzystne zwłaszcza nocą, gdyż wydziela się wtedy mniej śliny, która oczyszcza zęby.

Tych kilka podstawowych rad zapewni rodzicom spokój w łazience, a wdrożenie ich z pewnością zmieni mycie zębów w kilka przyjemnych minut w trakcie dnia.

